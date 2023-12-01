https://sputnikarabic.ae/20231201/أطباء-بلا-حدود-تدعو-إسرائيل-إلى-سحب-أمر-الإخلاء-الجديد-في-غزة-1083667631.html
"أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل إلى سحب أمر الإخلاء الجديد في غزة
"أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل إلى سحب أمر الإخلاء الجديد في غزة
دعت منظمة "أطباء بلا حدود" إسرائيل إلى التراجع فورا عن القرار الذي أصدرته للمدنيين في وسط قطاع غزة وخان يونس بمواصلة النزوح إلى جنوب القطاع. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T16:07+0000
2023-12-01T16:07+0000
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وكتبت المنظمة على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "إننا ندعو القوات الإسرائيلية إلى سحب أوامر الإخلاء على الفور، ونحث جميع الأطراف على حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية من الدمار. ما نحتاج إليه الآن هو وقف دائم لإطلاق النار".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي دعا سكان خان يونس في جنوبي قطاع غزة إلى الإخلاء إلى مدينة رفح على الحدود مع مصر.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/نتنياهو-سنقاتل-حتى-إعادة-جميع-المخطوفين-وسموتريش-لنقطع-كل-الاتصالات-مع-حماس-والوسطاء-1083665469.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
"أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل إلى سحب أمر الإخلاء الجديد في غزة
دعت منظمة "أطباء بلا حدود" إسرائيل إلى التراجع فورا عن القرار الذي أصدرته للمدنيين في وسط قطاع غزة وخان يونس بمواصلة النزوح إلى جنوب القطاع.
وكتبت المنظمة على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "إننا ندعو القوات الإسرائيلية إلى سحب أوامر الإخلاء على الفور، ونحث جميع الأطراف على حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية من الدمار. ما نحتاج إليه الآن هو وقف دائم لإطلاق النار".
وأوضحت المنظمة أنه صدرت أوامر للمدنيين بالتحرك جنوبًا بينما لا يوجد أي مكان آمن في غزة بسبب القصف العشوائي والقتال المستمر.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي دعا سكان خان يونس في جنوبي قطاع غزة إلى الإخلاء إلى مدينة رفح على الحدود مع مصر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.