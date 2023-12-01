عربي
بوتين يوقع مرسوما يحدد قوام أركان الجيش
https://sputnikarabic.ae/20231201/الإعلام-الحكومي-في-غزة-المساعدات-التي-دخلت-القطاع-خلال-التهدئة-لا-تتجاوز-1-من-حاجته-1083670466.html
الإعلام الحكومي في غزة: المساعدات التي دخلت القطاع خلال التهدئة لا تتجاوز 1% من حاجته
الإعلام الحكومي في غزة: المساعدات التي دخلت القطاع خلال التهدئة لا تتجاوز 1% من حاجته
حمّل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدا أن المساعدات التي دخلت إلى القطاع خلال التهدئة لا تتجاوز 1%... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T17:58+0000
2023-12-01T17:58+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650128_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_f5d6b7432d8cc7be8f4e2cd952fde33a.jpg
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، من مستشفى "شهداء الأقصى".وقال الثوابتة: "جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بمواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".وأضاف: "المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته يتحملون المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة وذلك بعد منحه الضوء الأخضر لمواصلة الحرب دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية".وأكد أن "6150 طفلا و4 آلاف امرأة بين الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي"، مضيفا أن "عدد المفقودين في القصف الإسرائيلي تجاوز 6500".وشدد الثوابتة على أن هناك "آلاف من جثامين الشهداء لا تزال تحت الأنقاض ولم نتمكن من انتشالها"، مؤكدا "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 73 صحفيا".وطالب "الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ الجرحى".وشدد على "حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وزوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن فجر اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة.وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (بالتوقيت المحلي).ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
https://sputnikarabic.ae/20231201/نتنياهو-سنقاتل-حتى-إعادة-جميع-المخطوفين-وسموتريش-لنقطع-كل-الاتصالات-مع-حماس-والوسطاء-1083665469.html
https://sputnikarabic.ae/20231201/أطباء-بلا-حدود-تدعو-إسرائيل-إلى-سحب-أمر-الإخلاء-الجديد-في-غزة-1083667631.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650128_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_501638ffffd15c34e88da71693623afc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الإعلام الحكومي في غزة: المساعدات التي دخلت القطاع خلال التهدئة لا تتجاوز 1% من حاجته

17:58 GMT 01.12.2023
© AFP 2023 / Said Khatibتجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023.
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / Said Khatib
تابعنا عبر
حمّل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدا أن المساعدات التي دخلت إلى القطاع خلال التهدئة لا تتجاوز 1% من حاجته.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، من مستشفى "شهداء الأقصى".
وقال الثوابتة: "جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بمواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".
وأضاف: "المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته يتحملون المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة وذلك بعد منحه الضوء الأخضر لمواصلة الحرب دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
نتنياهو: سنقاتل حتى إعادة جميع المخطوفين.. وسموتريش: لنقطع كل الاتصالات مع "حماس" والوسطاء
14:34 GMT
وأكد أن "6150 طفلا و4 آلاف امرأة بين الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي"، مضيفا أن "عدد المفقودين في القصف الإسرائيلي تجاوز 6500".
وشدد الثوابتة على أن هناك "آلاف من جثامين الشهداء لا تزال تحت الأنقاض ولم نتمكن من انتشالها"، مؤكدا "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 73 صحفيا".
وطالب "الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ الجرحى".
وشدد على "حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وزوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية".
أطباء بلا حدود تشكو من إعاقة العنف الإسرائيلي لعملها في فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
"أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل إلى سحب أمر الإخلاء الجديد في غزة
16:07 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن فجر اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة.
وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (بالتوقيت المحلي).
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:51 GMTВид с воздуха на разрушения, вызванные израильскими ударами в Вади-Газа, в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ساعات على انتهاء الهدنة ولا جديد عن تمديدها00:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرى29 نوفمبر, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала