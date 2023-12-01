https://sputnikarabic.ae/20231201/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-تدعم-فكرة-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1083639352.html

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تدعم فكرة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تدعم فكرة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة لا تدعم فكرة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T02:48+0000

2023-12-01T02:48+0000

2023-12-01T02:48+0000

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

البيت الأبيض

العالم

إسرائيل

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية، "نحن لا نؤيد وقفا دائما لإطلاق النار في هذا الوقت. نحن نؤيد فكرة الهدنة الإنسانية".وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترغب في تمديد الاتفاق الحالي بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية لوقف مؤقت للأعمال القتالية، إذا تم التوصل إلى اتفاق مناسب بين الطرفين.وفي الوقت نفسه، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.وتجري حاليا مفاوضات مكثفة لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي ينتهي صباح اليوم الجمعة، عبر الوسيط القطري.هذا ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 4 أيام، والإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، ويتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة، وقد تم الاتفاق في 27 نوفمبر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس شروط اتفاق الهدنة الأصلي.وتعد هذه أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 240 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.8 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231201/رغم-سريان-الهدنة-مقتل-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-قطاع-غزة-1083639182.html

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, البيت الأبيض, العالم, إسرائيل