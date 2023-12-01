https://sputnikarabic.ae/20231201/رغم-سريان-الهدنة-مقتل-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-قطاع-غزة-1083639182.html

رغم سريان الهدنة.. مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

رغم سريان الهدنة.. مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

قتل فلسطيني، ليل الخميس/الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال غزة، ليرتفع عدد القتلى في القطاع خلال فترة الهدنة الإنسانية... 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T01:42+0000

2023-12-01T01:42+0000

2023-12-01T01:42+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

مقتل فلسطيني

إسرائيل

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل مواطن متأثرا بإصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي أمس الأول الأربعاء، أثناء محاولته تفقد منزله.ومنذ بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، سجّلت عدة خروقات لقوات الجيش الإسرائيلي، حيث قتل وأصيب عدد من المواطنين، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم المدمرة في وسط وشمال غزة لتفقدها، وأخذ احتياجاتهم الأساسية.وتتعمد قوات الجيش الإسرائيلي إطلاق النار وقذائف المدفعية صوب المواطنين في المناطق الغربية في مدينة غزة، تحديدا في أحياء النصر، وتل الهوا، والشيخ رضوان، ومنطقة الشيخ عجلين، وفقا لوفا.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 240 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.8 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231201/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-ساعات-على-انتهاء-الهدنة-ولا-جديد-عن-تمديدها-1083638879.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, مقتل فلسطيني, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى