https://sputnikarabic.ae/20231201/الجيش-الإسرائيلي-حماس-خرقت-الهدنة-الإنسانية-ودوي-صافرات-الإنذار-في-غلاف-غزة-1083640505.html
الجيش الإسرائيلي: "حماس" خرقت الهدنة الإنسانية ودوي صافرات الإنذار في غلاف غزة
الجيش الإسرائيلي: "حماس" خرقت الهدنة الإنسانية ودوي صافرات الإنذار في غلاف غزة
ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حركة "حماس" خرقت الهدنة الإنسانية المؤقتة وسط سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T06:40+0000
2023-12-01T06:40+0000
2023-12-01T06:40+0000
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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن حركة حماس خرقت الهدنة والطائرات الإسرائيلية تهاجم الآن أهدافا تابعة للحركة في قطاع غزة.ومن جانبه، أوضح مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، أن حركة حماس لم تمرر أي قائمة لتبادل الأسرى بين الطرفين، وأنها اخترقت الهدنة، في وقت يهاجم الجيش القطاع بالمدفعية من الجو.وأكد أنه سمع دوي صافرات الإنذار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو فجر الجمعة.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة قوله، إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231130/إعلام-حركة-حماس-مستعدة-لتمديد-الهدنة-1083638726.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي: "حماس" خرقت الهدنة الإنسانية ودوي صافرات الإنذار في غلاف غزة
ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حركة "حماس" خرقت الهدنة الإنسانية المؤقتة وسط سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن حركة حماس خرقت الهدنة والطائرات الإسرائيلية تهاجم الآن أهدافا تابعة للحركة في قطاع غزة.
ومن جانبه، أوضح مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، أن حركة حماس
لم تمرر أي قائمة لتبادل الأسرى بين الطرفين، وأنها اخترقت الهدنة، في وقت يهاجم الجيش القطاع بالمدفعية من الجو.
وأكد أنه سمع دوي صافرات الإنذار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو فجر الجمعة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة قوله، إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".
ودخلت الهدنة
الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.