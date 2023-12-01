عربي
https://sputnikarabic.ae/20231201/الجيش-الإسرائيلي-حماس-خرقت-الهدنة-الإنسانية-ودوي-صافرات-الإنذار-في-غلاف-غزة-1083640505.html
الجيش الإسرائيلي: "حماس" خرقت الهدنة الإنسانية ودوي صافرات الإنذار في غلاف غزة
الجيش الإسرائيلي: "حماس" خرقت الهدنة الإنسانية ودوي صافرات الإنذار في غلاف غزة
ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حركة "حماس" خرقت الهدنة الإنسانية المؤقتة وسط سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T06:40+0000
2023-12-01T06:40+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083101351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc018d0ff93a53b1debfd4faaecda8fa.jpg
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن حركة حماس خرقت الهدنة والطائرات الإسرائيلية تهاجم الآن أهدافا تابعة للحركة في قطاع غزة.ومن جانبه، أوضح مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، أن حركة حماس لم تمرر أي قائمة لتبادل الأسرى بين الطرفين، وأنها اخترقت الهدنة، في وقت يهاجم الجيش القطاع بالمدفعية من الجو.وأكد أنه سمع دوي صافرات الإنذار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو فجر الجمعة.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة قوله، إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231130/إعلام-حركة-حماس-مستعدة-لتمديد-الهدنة-1083638726.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083101351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3351da91569e1132af5651479dc278f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي: "حماس" خرقت الهدنة الإنسانية ودوي صافرات الإنذار في غلاف غزة

06:40 GMT 01.12.2023
© AFP 2023 / Fadel Sennaقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / Fadel Senna
تابعنا عبر
ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حركة "حماس" خرقت الهدنة الإنسانية المؤقتة وسط سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن حركة حماس خرقت الهدنة والطائرات الإسرائيلية تهاجم الآن أهدافا تابعة للحركة في قطاع غزة.
ومن جانبه، أوضح مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، أن حركة حماس لم تمرر أي قائمة لتبادل الأسرى بين الطرفين، وأنها اخترقت الهدنة، في وقت يهاجم الجيش القطاع بالمدفعية من الجو.
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في وادي غزة، وسط قطاع غزة، في 28 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
إعلام: حركة حماس مستعدة لتمديد الهدنة
أمس, 23:11 GMT
وأكد أنه سمع دوي صافرات الإنذار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو فجر الجمعة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة قوله، إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMTВид с воздуха на разрушения, вызванные израильскими ударами в Вади-Газа, в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ساعات على انتهاء الهدنة ولا جديد عن تمديدها00:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرى29 نوفمبر, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала