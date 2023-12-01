https://sputnikarabic.ae/20231201/الحزب-المناهض-للعقوبات-ضد-روسيا-يفوز-في-الانتخابات-البرلمانية-في-هولند-1083653667.html

الحزب المناهض للعقوبات ضد روسيا يفوز في الانتخابات البرلمانية في هولندا

الحزب المناهض للعقوبات ضد روسيا يفوز في الانتخابات البرلمانية في هولندا

أظهرت النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الانتخابي في هولندا، اليوم الجمعة، تحقيق "حزب الحرية" اليميني المتطرف، بقيادة خيرت فيلدرز، والمعارض للعقوبات على... 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T11:47+0000

2023-12-01T11:47+0000

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وأفاد رئيس المجلس الانتخابي فيم كايكن، بأن "حزب الحرية حصل على 37 مقعدا في البرلمان"، وبذلك يصبح الحزب الأكبر في مجلس النواب الهولندي.ومن المعروف أن زعيم "حزب الحرية" خيرت فيلدرز، معروف بموقفه الصارم ضد قضية المهاجرين، وانتقاده للإسلام، والمجتمع المتعدد الثقافات، وسياسات الاتحاد الأوروبي. ويعارض فيلدرز عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، ولا يدعم إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا؛ وكان أحد النواب، الذين رفضوا حضور جلسة مجلس النواب الهولندي، خلال خطاب فلاديمير زيلينسكي. وفي وقت سابق، كتب الصحفي الألماني، جوليان روبكي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن المرشح لمنصب رئيس حكومة هولندا، خيرت فيلدرز، قد يصبح حليفًا لروسيا.ويعتقد روبكي أن "الرئيس الجديد المفترض للحكومة الهولندية، دولة أخرى في حلف شمال الأطلسي تقف إلى جانب روسيا. يحتاج بوتين فقط إلى الجلوس ومشاهدة الدعم لأوكرانيا ينهار تدريجيًا".

https://sputnikarabic.ae/20231123/صحفي-ألماني-يكشف-عن-ولادة-حليف-جديد-لبوتين-من-ضمن-الناتو-1083401622.html

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