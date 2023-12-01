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https://sputnikarabic.ae/20231201/الخارجية-الروسية-برلين-تغلق-قنصليتها-لدى-روسيا-تماشيا-مع-سياستها-لقطع-العلاقات-الثنائية-1083656347.html
الخارجية الروسية: برلين تغلق قنصليتها لدى روسيا تماشيا مع سياستها لقطع العلاقات الثنائية
الخارجية الروسية: برلين تغلق قنصليتها لدى روسيا تماشيا مع سياستها لقطع العلاقات الثنائية
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن السلطات الألمانية تغلق قنصلياتها العامة على الأراضي الروسية، وفقًا لسياستها... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T12:32+0000
2023-12-01T12:32+0000
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وقالت زاخاروفا، في تعليق بهذا الصدد نشر على موقع الخارجية: "السلطات الألمانية تتخذ هذه الإجراءات وفقًا للسياسة التي تنتهجها حكومة ألمانيا الاتحادية والتي تهدف إلى قطع مجمل العلاقات الروسية الألمانية، بما في ذلك تقليل التفاعل الثنائي في البعد الدبلوماسي".وأشارت إلى أن الخدمات القنصلية للروس الذين يعيشون في ألمانيا ستكون متاحة فقط في برلين والقنصلية العامة في بون.وأضافت: "تتعمد برلين تعقيد الخدمات القنصلية لمئات الآلاف من الروس الذين يعيشون في ألمانيا... نحن نتخذ تدابير إجراءات للتخفيف قدر الإمكان من الصعوبات التي خلقتها السلطات الألمانية لمواطنينا والألمان المهتمين بالحفاظ على الاتصالات مع بلدنا".وفي وقت سابق أغلقت ألمانيا قنصلياتها العامة في يكاترينبرغ وكالينينغراد ونوفوسيبيرسك.يشار إلى أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022، تبعها الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231011/بولندا-تهدد-أوكرانيا-بـفقدان-استقلالها-في-حال-طورت-الأخيرة-علاقاتها-مع-برلين-1081906716.html
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أخبار ألمانيا, العالم, روسيا
أخبار ألمانيا, العالم, روسيا

الخارجية الروسية: برلين تغلق قنصليتها لدى روسيا تماشيا مع سياستها لقطع العلاقات الثنائية

12:32 GMT 01.12.2023
© AFP 2023 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن السلطات الألمانية تغلق قنصلياتها العامة على الأراضي الروسية، وفقًا لسياستها المتمثلة في قطع كامل للعلاقات الثنائية مع موسكو.
وقالت زاخاروفا، في تعليق بهذا الصدد نشر على موقع الخارجية: "السلطات الألمانية تتخذ هذه الإجراءات وفقًا للسياسة التي تنتهجها حكومة ألمانيا الاتحادية والتي تهدف إلى قطع مجمل العلاقات الروسية الألمانية، بما في ذلك تقليل التفاعل الثنائي في البعد الدبلوماسي".
وأشارت إلى أن الخدمات القنصلية للروس الذين يعيشون في ألمانيا ستكون متاحة فقط في برلين والقنصلية العامة في بون.
وأضافت: "تتعمد برلين تعقيد الخدمات القنصلية لمئات الآلاف من الروس الذين يعيشون في ألمانيا... نحن نتخذ تدابير إجراءات للتخفيف قدر الإمكان من الصعوبات التي خلقتها السلطات الألمانية لمواطنينا والألمان المهتمين بالحفاظ على الاتصالات مع بلدنا".
كتيبة الناتو منتشرة في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا تهدد أوكرانيا بـ"فقدان استقلالها" في حال طورت الأخيرة علاقاتها مع برلين
11 أكتوبر, 13:01 GMT
وفي وقت سابق أغلقت ألمانيا قنصلياتها العامة في يكاترينبرغ وكالينينغراد ونوفوسيبيرسك.
يشار إلى أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022، تبعها الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
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