https://sputnikarabic.ae/20231201/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-تحديد-حجم-أركان-القوات-المسلحة-الروسية--1083670716.html
بوتين يوقع مرسوما يحدد قوام أركان الجيش
بوتين يوقع مرسوما يحدد قوام أركان الجيش
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما رئاسيا بشأن تحديد حجم أركان القوات المسلحة الروسية. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T18:13+0000
2023-12-01T18:13+0000
2023-12-01T18:39+0000
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الحد الأقصى لعدد القوات المسلحة الروسية زاد بمقدار 170 ألفًا ليصل إلى مليون و320 ألف عسكري.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفقًا لمرسوم الرئيس الروسي الصادر في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تمت زيادة القوام الأقصى للقوات المسلحة الروسية بمقدار 170 ألف عسكري ليصل إلى مليون و320 ألف عسكري".وتابع البيان: "يتم تنفيذ الزيادة في عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية على مراحل على حساب المواطنين الذين يعبرون عن رغبتهم في أداء الخدمة العسكرية بموجب التعاقد".وأكدت الدفاع أنه لا توجد خطط لتكثيف التجنيد الإجباري، ولا توجد خطط للتعبئة.وأوضح البيان أن "زيادة عدد أفراد القوات المسلحة يعود للتهديدات التي تواجه بلادنا والمرتبط بالعملية العسكرية الخاصة و التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي".وتابع البيان: "يجري بناء القوات المشتركة للحلف بالقرب من حدود روسيا، كما يجري نشر أنظمة دفاع جوي وأسلحة هجومية إضافية".وأضاف: "إمكانات القوات النووية التكتيكية لحلف شمال الأطلسي آخذة في التزايد، وتعتزم أمريكا استبدال 200 قنبلة نووية قديمة ذات سقوط حر موجودة في أوروبا وتركيا بنسخة جديدة عالية الدقة بحلول نهاية عام 2025".وختم البيان: "في ظل الظروف الحالية، تعد الزيادة الإضافية في القوة القتالية وحجم القوات المسلحة بمثابة رد مناسب على الأنشطة العدوانية لحلف الناتو".
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يوقع مرسوما يحدد قوام أركان الجيش
18:13 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 18:39 GMT 01.12.2023)
يتبع
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما رئاسيا بشأن تحديد حجم أركان القوات المسلحة الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الحد الأقصى لعدد القوات المسلحة الروسية زاد بمقدار 170 ألفًا ليصل إلى مليون و320 ألف عسكري.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفقًا لمرسوم الرئيس الروسي الصادر في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تمت زيادة القوام الأقصى للقوات المسلحة الروسية بمقدار 170 ألف عسكري ليصل إلى مليون و320 ألف عسكري".
وتابع البيان: "يتم تنفيذ الزيادة في عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية على مراحل على حساب المواطنين الذين يعبرون عن رغبتهم في أداء الخدمة العسكرية بموجب التعاقد".
وأكدت الدفاع أنه لا توجد خطط لتكثيف التجنيد الإجباري، ولا توجد خطط للتعبئة.
وأوضح البيان أن "زيادة عدد أفراد القوات المسلحة يعود للتهديدات التي تواجه بلادنا والمرتبط بالعملية العسكرية الخاصة و التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي".
وتابع البيان: "يجري بناء القوات المشتركة للحلف بالقرب من حدود روسيا، كما يجري نشر أنظمة دفاع جوي وأسلحة هجومية إضافية".
وأضاف: "إمكانات القوات النووية التكتيكية لحلف شمال الأطلسي آخذة في التزايد، وتعتزم أمريكا استبدال 200 قنبلة نووية قديمة ذات سقوط حر موجودة في أوروبا وتركيا بنسخة جديدة عالية الدقة بحلول نهاية عام 2025".
وختم البيان: "في ظل الظروف الحالية، تعد الزيادة الإضافية في القوة القتالية وحجم القوات المسلحة بمثابة رد مناسب على الأنشطة العدوانية لحلف الناتو".