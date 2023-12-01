https://sputnikarabic.ae/20231201/جنرال-أوكراني-سابق-يكشف-عن-مشكلة-تؤرق-القوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1083668926.html
جنرال أوكراني سابق يكشف عن مشكلة تؤرق القوات الأوكرانية على خط المواجهة
جنرال أوكراني سابق يكشف عن مشكلة تؤرق القوات الأوكرانية على خط المواجهة
أفاد الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن موارد روسيا تتفوق بشكل كبير على موارد أوكرانيا، ولهذا السبب فإن الوضع على الجبهة صعب بالنسبة... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T16:36+0000
2023-12-01T16:36+0000
2023-12-01T16:36+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال كريفونوس: "لفهم الاحتياطيات التي تمتلكها موسكو، يتجاوز هذا الرقم على الجبهة الروسية الأوكرانية 50 ألف شخص. كما ترون، لا يمكننا تحمل ذلك، على الرغم من أننا نود ذلك حقًا".وأوضح كريفونوس أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في اتجاهات مختلفة، بما في ذلك زابوروجيه وكوبيانسك، وأفدييفكا، ولا يملك الجيش الأوكراني ما يكفي من الجنود.وتابع: "في الوقت نفسه، يحاولون توزيع الاحتياطيات "في طبقة رقيقة، مثل الزبدة على الخبز"، لكن الطعم مختلف تماما، والفعالية أقل بكثير".تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
https://sputnikarabic.ae/20231201/مسيرات-روسية-تستهدف-معدات-أوكرانية-بالقرب-من-بيلوغوروفكا-فيديو--1083668469.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
جنرال أوكراني سابق يكشف عن مشكلة تؤرق القوات الأوكرانية على خط المواجهة
أفاد الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن موارد روسيا تتفوق بشكل كبير على موارد أوكرانيا، ولهذا السبب فإن الوضع على الجبهة صعب بالنسبة للجيش الأوكراني.
وقال كريفونوس: "لفهم الاحتياطيات التي تمتلكها موسكو، يتجاوز هذا الرقم على الجبهة الروسية الأوكرانية 50 ألف شخص. كما ترون، لا يمكننا تحمل ذلك، على الرغم من أننا نود ذلك حقًا".
وأضاف: "الروس يدركون أن الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا، إنهم موجودون في العديد من المناطق ويقومون الآن بعمليات هجومية".
وأوضح كريفونوس أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في اتجاهات مختلفة، بما في ذلك زابوروجيه وكوبيانسك، وأفدييفكا، ولا يملك الجيش الأوكراني ما يكفي من الجنود.
وتابع: "في الوقت نفسه، يحاولون توزيع الاحتياطيات "في طبقة رقيقة، مثل الزبدة على الخبز"، لكن الطعم مختلف تماما، والفعالية أقل بكثير".
تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات
جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.