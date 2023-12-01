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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/مسيرات-روسية-تستهدف-معدات-أوكرانية-بالقرب-من-بيلوغوروفكا-فيديو--1083668469.html
مسيرات روسية تستهدف معدات أوكرانية بالقرب من بيلوغوروفكا... فيديو
مسيرات روسية تستهدف معدات أوكرانية بالقرب من بيلوغوروفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية استهداف مركبات مدرعة أوكرانية ونقاط نارية تابعة لنظام كييف بالقرب في منطقة بيلوغوروفكا. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T16:22+0000
2023-12-01T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت اللقطات التي نشرتها وزارة لدفاع الروسية قيام طائرات مسيرة تابعة لقواتها بشن ضربات على مواقع أوكرانية واستهداف المركبات المدرعة ونقاط إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 300 عسكري على محور دونيتسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231201/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-وتحيد-300-عسكري-أوكراني-على-محور-دونيتسك--1083662086.html
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مسيرات روسية تستهدف معدات أوكرانية بالقرب من بيلوغوروفكا... فيديو

16:22 GMT 01.12.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية استهداف مركبات مدرعة أوكرانية ونقاط نارية تابعة لنظام كييف بالقرب في منطقة بيلوغوروفكا.
وأظهرت اللقطات التي نشرتها وزارة لدفاع الروسية قيام طائرات مسيرة تابعة لقواتها بشن ضربات على مواقع أوكرانية واستهداف المركبات المدرعة ونقاط إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: صد 6 هجمات على محور دونيتسك وخسائر كييف 300 عسكري
13:32 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 300 عسكري على محور دونيتسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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