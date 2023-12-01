https://sputnikarabic.ae/20231201/مسيرات-روسية-تستهدف-معدات-أوكرانية-بالقرب-من-بيلوغوروفكا-فيديو--1083668469.html
مسيرات روسية تستهدف معدات أوكرانية بالقرب من بيلوغوروفكا... فيديو
مسيرات روسية تستهدف معدات أوكرانية بالقرب من بيلوغوروفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية استهداف مركبات مدرعة أوكرانية ونقاط نارية تابعة لنظام كييف بالقرب في منطقة بيلوغوروفكا. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T16:22+0000
2023-12-01T16:22+0000
2023-12-01T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت اللقطات التي نشرتها وزارة لدفاع الروسية قيام طائرات مسيرة تابعة لقواتها بشن ضربات على مواقع أوكرانية واستهداف المركبات المدرعة ونقاط إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 300 عسكري على محور دونيتسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231201/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-وتحيد-300-عسكري-أوكراني-على-محور-دونيتسك--1083662086.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسيرات روسية تستهدف معدات أوكرانية بالقرب من بيلوغوروفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية استهداف مركبات مدرعة أوكرانية ونقاط نارية تابعة لنظام كييف بالقرب في منطقة بيلوغوروفكا.
وأظهرت اللقطات التي نشرتها وزارة لدفاع الروسية قيام طائرات مسيرة تابعة لقواتها بشن ضربات على مواقع أوكرانية واستهداف المركبات المدرعة ونقاط إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية
، وحيدت نحو 300 عسكري على محور دونيتسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.