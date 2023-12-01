"حبس دموعه"...نائب في البرلمان الأوروبي يتحدث بتأثر عن حق الفلسطينيين
07:10 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 07:11 GMT 01.12.2023)
© AFP 2023 / Mahmud Hamsالهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون ينزحون من الشمال ويسيرون على طول طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة في 28 نوفمبر 2023.
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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أجهش ميك والاس، النائب في البرلمان الأوروبي بالبكاء، خلال كلة ألقاها في البرلمان، منتقدا فيها دعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل ضد الفلسطينيين.
نشر والاس على حسابه الخاص مقطعا مصورا من كلمته في البرلمان، بدا من خلالها متأثرا لما يحدث في قطاع غزة من قتل وتدمير تمارسه القوات الإسرائيلية.
قال والاس: "الولايات المتحدة هي أكبر داعم لإسرائيل، لكن إسرائيل لا يمكن أن تتصرف كما تفعل دون دعم وتواطؤ من الاتحاد الأوروبي".
"Israel could not behave as it does without the support + complicity of the #EuropeanUnion- we have to stop that"...— Mick Wallace (@wallacemick) November 30, 2023
"It is important that we don't forget...the people of Europe will never forget that the EU stood by the Apartheid State of #Israel against the #Palestinians"... pic.twitter.com/AW6HpFk9kv
وتابع: "لن ننسى أبدا أن الاتحاد الأوروبي كان صامتا وأنهم وقفوا إلى جانب دولة الفصل العنصري الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".
وظهر والاس في المقطع متأثرا بما يحدث محاولا أكثر من مرة أن لا يبكي.
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استئناف القتال ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، ببيان نشره على "تلغرام"، مدعيا أن حركة "حماس" خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.