عربي
https://sputnikarabic.ae/20231201/حبس-دموعهنائب-في-البرلمان-الأوروبي-يتحدث-بتأثر-عن-حق-الفلسطينيين-1083641107.html
"حبس دموعه"...نائب في البرلمان الأوروبي يتحدث بتأثر عن حق الفلسطينيين
"حبس دموعه"...نائب في البرلمان الأوروبي يتحدث بتأثر عن حق الفلسطينيين
أجهش ميك والاس، النائب في البرلمان الأوروبي بالبكاء، خلال كلة ألقاها في البرلمان، منتقدا فيها دعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل ضد الفلسطينيين. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T07:10+0000
2023-12-01T07:11+0000
نادي الفيديو
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628277_0:258:3182:2048_1920x0_80_0_0_fb6ac1e6b5da3e3aca1cab01ced6f7cd.jpg
نشر والاس على حسابه الخاص مقطعا مصورا من كلمته في البرلمان، بدا من خلالها متأثرا لما يحدث في قطاع غزة من قتل وتدمير تمارسه القوات الإسرائيلية.قال والاس: "الولايات المتحدة هي أكبر داعم لإسرائيل، لكن إسرائيل لا يمكن أن تتصرف كما تفعل دون دعم وتواطؤ من الاتحاد الأوروبي".وتابع: "لن ننسى أبدا أن الاتحاد الأوروبي كان صامتا وأنهم وقفوا إلى جانب دولة الفصل العنصري الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".وظهر والاس في المقطع متأثرا بما يحدث محاولا أكثر من مرة أن لا يبكي.هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استئناف القتال ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، ببيان نشره على "تلغرام"، مدعيا أن حركة "حماس" خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628277_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_6f3f2f5aca6a64122ba1aeca1e0d042b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

"حبس دموعه"...نائب في البرلمان الأوروبي يتحدث بتأثر عن حق الفلسطينيين

07:10 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 07:11 GMT 01.12.2023)
© AFP 2023 / Mahmud Hamsالهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون ينزحون من الشمال ويسيرون على طول طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة في 28 نوفمبر 2023.
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون ينزحون من الشمال ويسيرون على طول طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة في 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hams
تابعنا عبر
أجهش ميك والاس، النائب في البرلمان الأوروبي بالبكاء، خلال كلة ألقاها في البرلمان، منتقدا فيها دعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل ضد الفلسطينيين.
نشر والاس على حسابه الخاص مقطعا مصورا من كلمته في البرلمان، بدا من خلالها متأثرا لما يحدث في قطاع غزة من قتل وتدمير تمارسه القوات الإسرائيلية.
قال والاس: "الولايات المتحدة هي أكبر داعم لإسرائيل، لكن إسرائيل لا يمكن أن تتصرف كما تفعل دون دعم وتواطؤ من الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "لن ننسى أبدا أن الاتحاد الأوروبي كان صامتا وأنهم وقفوا إلى جانب دولة الفصل العنصري الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".
وظهر والاس في المقطع متأثرا بما يحدث محاولا أكثر من مرة أن لا يبكي.
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استئناف القتال ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، ببيان نشره على "تلغرام"، مدعيا أن حركة "حماس" خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMTВид с воздуха на разрушения, вызванные израильскими ударами в Вади-Газа, в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ساعات على انتهاء الهدنة ولا جديد عن تمديدها00:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرى29 نوفمبر, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала