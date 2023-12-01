https://sputnikarabic.ae/20231201/حماس-تحمل-المجتمع-الدولي-المسؤولية-عن-استمرار-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1083640715.html
حماس تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
حماس تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
حملت حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T06:46+0000
2023-12-01T06:46+0000
2023-12-01T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم العربي
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وقال المكتب الإعلامي الحكومي (وزارة الإعلام) في قطاع غزة، في بيان صحفي: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الحرب من دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية.واعتبر أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك زوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية.واستأنف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بواسطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.
https://sputnikarabic.ae/20231201/الجيش-الإسرائيلي-يستأنف-القتال-ضد-حماس-في-قطاع-غزة--عاجل-1083640174.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
حماس تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
حملت حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي (وزارة الإعلام) في قطاع غزة، في بيان صحفي: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".
وأضاف البيان، "يتحمّل المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".
واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الحرب من دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية.
واعتبر أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك زوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية.
واستأنف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بواسطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.