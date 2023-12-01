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https://sputnikarabic.ae/20231201/خبير-عسكري-يحذر-من-انهيار-أوروبا-عسكريا-في-حال-الصراع-مع-روسيا-1083663636.html
خبير عسكري يحذر من انهيار أوروبا عسكريا في حال الصراع مع روسيا
خبير عسكري يحذر من انهيار أوروبا عسكريا في حال الصراع مع روسيا
أفاد أستاذ التاريخ العسكري، سونكي نيتزل، في جامعة بوتسدام سونكي نيتزل، بأن أوروبا ستسقط في حال حدوث صراع عسكري مع روسيا. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T14:03+0000
2023-12-01T14:03+0000
روسيا
العالم
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وقال نيتزل: "إنها ليست مستعدة للحرب مع روسيا ويمكن أن تنجرف، تماماً كما دمر نابليون الإمبراطورية الرومانية المقدسة".وأضاف نيتزل: "من الواضح جدًا أنه إذا اضطرت قواتنا المسلحة للقتال، فإنها ستخسر دون طائرات دون طيار، ودون دفاع جوي، ودون إمدادات كافية".لقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، لكن توسعه الإضافي لن يجلب قدرا أكبر من الأمن لأوروبا. وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا تحاول منذ 30 عاما الاتفاق على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت في المقابل إما الخداع والأكاذيب الساخرة، أو محاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف في هذه الأثناء، ورغم احتجاجات موسكو، فإنها تتوسع بشكل مطرد وتقترب من الحدود الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231201/جنرال-أمريكي-سابق-يحذر-من-رد-فعل-روسي-على-حماقات-قوات-كييف--1083659854.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير عسكري يحذر من انهيار أوروبا عسكريا في حال الصراع مع روسيا

14:03 GMT 01.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد أستاذ التاريخ العسكري، سونكي نيتزل، في جامعة بوتسدام سونكي نيتزل، بأن أوروبا ستسقط في حال حدوث صراع عسكري مع روسيا.
وقال نيتزل: "إنها ليست مستعدة للحرب مع روسيا ويمكن أن تنجرف، تماماً كما دمر نابليون الإمبراطورية الرومانية المقدسة".

ووفقا له، فإن حلف شمال الأطلسي غير قادر على الفوز في "المعركة الأولى" في حالة العدوان على شرق أوروبا، حيث سيكون من الصعب على الحلف نقل عدد كاف من القوات والمعدات في وقت قصير. وأشار إلى أن ألمانيا تحتاج إلى 15 عاما على الأقل للاستعداد للحرب.

وأضاف نيتزل: "من الواضح جدًا أنه إذا اضطرت قواتنا المسلحة للقتال، فإنها ستخسر دون طائرات دون طيار، ودون دفاع جوي، ودون إمدادات كافية".

وأشار نيتزل لصحيفة "التايمز" إلى أن الصراع في أوكرانيا صدم الجيش الألماني لأنه، بسبب سنوات من التخفيضات في تمويل الجيش، تبين أنه تُرك "عاريًا" وغير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه حلفائه في الناتو.

جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
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لقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، لكن توسعه الإضافي لن يجلب قدرا أكبر من الأمن لأوروبا. وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا تحاول منذ 30 عاما الاتفاق على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت في المقابل إما الخداع والأكاذيب الساخرة، أو محاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف في هذه الأثناء، ورغم احتجاجات موسكو، فإنها تتوسع بشكل مطرد وتقترب من الحدود الروسية.
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