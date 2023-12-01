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https://sputnikarabic.ae/20231201/جنرال-أمريكي-سابق-يحذر-من-رد-فعل-روسي-على-حماقات-قوات-كييف--1083659854.html
جنرال أمريكي سابق يحذر من رد فعل روسي على "حماقات" قوات كييف
جنرال أمريكي سابق يحذر من رد فعل روسي على "حماقات" قوات كييف
توقع ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، توني شافير، أن تؤدي المحاولات الحمقاء التي تقوم بها القوات الأوكرانية لاختراق خط الدفاع الروسي إلى هجوم واسع النطاق من... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T13:08+0000
2023-12-01T13:08+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال شافير خلال مقابلة مع "Judging Freedom": "توقعاتي هي أن الروس سيسمحون للأوكرانيين بمواصلة إهدار كل القوة القتالية التي قدمناها لهم، ورميها ضد الدفاع الروسي، وبعد ذلك في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط، تذكروا كلماتي، سيدرسون (القوات الروسية) إمكانية شن هجوم واسع النطاق".وأضاف أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي قد لا يكون قادرًا على الحفاظ على سيطرته على حكومته في الظروف الحالية، حيث يشكك حتى الجيش الأوكراني في القدرة على الاستمرار في مواصلة القتال ضد الجيش الروسي.وختم: "إنهم يخسرون الكثير أيضًا، ولا نستطيع إخفاء ذلك".تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
https://sputnikarabic.ae/20231201/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-ومقاتلةميغ-29-أوكرانيتين---عاجل-1083659695.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

جنرال أمريكي سابق يحذر من رد فعل روسي على "حماقات" قوات كييف

13:08 GMT 01.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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توقع ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، توني شافير، أن تؤدي المحاولات الحمقاء التي تقوم بها القوات الأوكرانية لاختراق خط الدفاع الروسي إلى هجوم واسع النطاق من قبل موسكو في أوائل العام المقبل.
وقال شافير خلال مقابلة مع "Judging Freedom": "توقعاتي هي أن الروس سيسمحون للأوكرانيين بمواصلة إهدار كل القوة القتالية التي قدمناها لهم، ورميها ضد الدفاع الروسي، وبعد ذلك في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط، تذكروا كلماتي، سيدرسون (القوات الروسية) إمكانية شن هجوم واسع النطاق".

وأشار شافير إلى أن قتالا عنيفا يدور حاليًا في اتجاه زابوروجيه.

وأضاف أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي قد لا يكون قادرًا على الحفاظ على سيطرته على حكومته في الظروف الحالية، حيث يشكك حتى الجيش الأوكراني في القدرة على الاستمرار في مواصلة القتال ضد الجيش الروسي.
لحظة تصدي المقاتلات الروسية هجوما لصواريخ كروز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" ومقاتلة"ميغ-29" أوكرانيتين
12:52 GMT
وختم: "إنهم يخسرون الكثير أيضًا، ولا نستطيع إخفاء ذلك".
تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
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