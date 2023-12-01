https://sputnikarabic.ae/20231201/رئيس-سابق-يصف-روسيا-في-عهد-بوتين-بـالقوة-الجبارة---1083663788.html
رئيس سابق يصف روسيا في عهد بوتين بـ"القوة الجبارة"
رئيس سابق يصف روسيا في عهد بوتين بـ"القوة الجبارة"
اعتبر الرئيس الكازاخستاني السابق، نور سلطان نزارباييف، روسيا قوة جبارة، إذ يعتقد أن رئاسة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ستدخل في التاريخ الروسي كفترة خاصة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T14:20+0000
2023-12-01T14:20+0000
2023-12-01T14:20+0000
روسيا
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كازاخستان
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وقال نزارباييف: "إن البلدين المتجاورين يتمتعان بتركيز جيوسياسي مشترك، وسيظل كذلك دائمًا، المشكلات مشتركة أيضًا، وجهات النظر حول العديد من العمليات التي تجري في العالم متشابهة أيضًا".وجاء ذلك في تصريحات نزارباييف بمناسبة صدور مذكراته التي تحمل عنوان "حياتي. من التبعية إلى الحرية"، ويتكون الكتاب في 694 صفحة مقسمة إلى 22 فصلا، يخصص كل منها لحدث منفصل يتناول الحياة الشخصية للكاتب وحياته السياسية.وأشار نزارباييف إلى أن "روسيا ليست أكبر دولة فحسب، بل الأهم من ذلك أن روسيا هي الدولة الأقوى من حيث إمكاناتها، لا ينبغي لنا أن نفهم هذه الكلمات على أنها تعني أن روسيا هي الأقوى من الناحية الاقتصادية، أعني عدم استنفاد إمكاناتها الإجمالية من حيث الموارد الطبيعية، وقوة الطاقة، والفرص الزراعية، فإن جارتنا العظيمة هي في الواقع قوة قوية للغاية، ففي نهاية المطاف لا يمكن لدولة ذات أراضي غنية إلا أن تكون دولة غنية".وأوضح نزارباييف أن "فلاديمير بوتين أعاد روسيا إلى موقع القوة العالمية، لا أحد يشك في أن رئاسة بوتين ستُدرج في تاريخ روسيا كفترة خاصة، وأعداؤه يدركون ذلك أيضًا، لقد استعاد بوتين النظام في البلاد، وعزز سلطة السلطة، لقد رفع وطنه مرة أخرى إلى أعالي العالم".وتابع: "لقد التقينا أنا وفلاديمير بوتين في كثير من الأحيان كرؤساء دول، حتى أنه قال ذات مرة مازحا، من المحتمل أن يسجل نفسه في كازاخستان، في الواقع، كان هناك وقت نلتقي فيه ما يصل إلى ثماني مرات في السنة".أصبح نزارباييف أول رئيس لكازاخستان المستقلة وترأسها لمدة 30 عامًا تقريبًا، واستقال من منصب رئيس الدولة في 20 مارس/آذار 2019.
https://sputnikarabic.ae/20231128/بوتين-يريدون-نهب-روسيا-وتقطيع-أوصالها-لكنها-أصبحت-أقوى-فيديو-1083560960.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, كازاخستان
رئيس سابق يصف روسيا في عهد بوتين بـ"القوة الجبارة"
اعتبر الرئيس الكازاخستاني السابق، نور سلطان نزارباييف، روسيا قوة جبارة، إذ يعتقد أن رئاسة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ستدخل في التاريخ الروسي كفترة خاصة.
وقال نزارباييف: "إن البلدين المتجاورين يتمتعان بتركيز جيوسياسي مشترك، وسيظل كذلك دائمًا، المشكلات مشتركة أيضًا، وجهات النظر حول العديد من العمليات التي تجري في العالم متشابهة أيضًا".
وجاء ذلك في تصريحات نزارباييف بمناسبة صدور مذكراته التي تحمل عنوان "حياتي. من التبعية إلى الحرية"، ويتكون الكتاب في 694 صفحة مقسمة إلى 22 فصلا، يخصص كل منها لحدث منفصل يتناول الحياة الشخصية للكاتب وحياته السياسية.
وأشار نزارباييف إلى أن "روسيا ليست أكبر دولة فحسب، بل الأهم من ذلك أن روسيا هي الدولة الأقوى من حيث إمكاناتها، لا ينبغي لنا أن نفهم هذه الكلمات على أنها تعني أن روسيا هي الأقوى من الناحية الاقتصادية، أعني عدم استنفاد إمكاناتها الإجمالية من حيث الموارد الطبيعية، وقوة الطاقة، والفرص الزراعية، فإن جارتنا العظيمة هي في الواقع قوة قوية للغاية، ففي نهاية المطاف لا يمكن لدولة ذات أراضي غنية إلا أن تكون دولة غنية".
وأوضح نزارباييف أن "فلاديمير بوتين أعاد روسيا إلى موقع القوة العالمية، لا أحد يشك في أن رئاسة بوتين ستُدرج في تاريخ روسيا كفترة خاصة، وأعداؤه يدركون ذلك أيضًا، لقد استعاد بوتين النظام في البلاد، وعزز سلطة السلطة، لقد رفع وطنه مرة أخرى إلى أعالي العالم".
وتابع: "لقد التقينا أنا وفلاديمير بوتين في كثير من الأحيان كرؤساء دول، حتى أنه قال ذات مرة مازحا، من المحتمل أن يسجل نفسه في كازاخستان، في الواقع، كان هناك وقت نلتقي فيه ما يصل إلى ثماني مرات في السنة".
وأضاف: "بوتين هو سيد كلمته، لم يكن هناك أي إغفال أو سوء فهم بيننا، إنه يفي دائمًا وبضمير حي بالوعود التي قطعها لزملائه. لديه أيضًا هذه السمة بإمكانه أن يصبح فاترا ولا يلين لفترة طويلة تجاه رؤساء الدول وغيرهم من الأشخاص الذين لا يحافظون على كلمتهم، ولا يلتزمون بوعودهم".
أصبح نزارباييف أول رئيس لكازاخستان المستقلة وترأسها لمدة 30 عامًا تقريبًا، واستقال من منصب رئيس الدولة في 20 مارس/آذار 2019.