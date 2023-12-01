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https://sputnikarabic.ae/20231201/في-حديث-لـ-سبوتنيك-قيادي-بـ-فتح-في-غزة-يطالب-بوقف-الحرب-وتوفير-حماية-دولية-للفلسطينيين-1083672017.html
في حديث لـ "سبوتنيك".. قيادي بـ "فتح" في غزة يطالب بوقف الحرب وتوفير حماية دولية للفلسطينيين
في حديث لـ "سبوتنيك".. قيادي بـ "فتح" في غزة يطالب بوقف الحرب وتوفير حماية دولية للفلسطينيين
قال جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" في قطاع غزة، إن استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، يأتي استمرارا للمنهجية التي بنيت عليها هذه الحرب،... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T20:37+0000
2023-12-01T20:37+0000
إسرائيل
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الشعب الفلسطيني دفع ولا يزال يدفع ثمنًا باهظًا جراء استمرار العدوان، واستئناف الحرب يعني المزيد من الضحايا، وتهديم المنازل، والمزيد من النازحين، ومعاناة أكثر للفلسطينيين".وقال عبيد إن "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية كاملة جراء هذا التغول الإسرائيلي على دماء الشعب الفلسطيني، بل ويشارك فيه عبر هذا الصمت، وسياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، مطالبًا بأن يقف الضمير العالمي لمرة واحدة ضد الانحياز ويساند معاناة ومظلومية الفلسطينيين، لوقف شلال الدم".وطالب المؤسسات الدولية، على رأسها مجلس الأمن بالتدخل من أجل إصدار قرار فوري وصريح بوقف الحرب وقفا شاملا ونهائيًا من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني، كما طالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين، ووقف المعاير المزدوجة والكيل بمكيالين، وأن يتحمل الجميع مسؤوليتهم تجاه ما يحدث.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في حربه على غزة، رغم الاعتقاد بأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مع "حماس" ستجرى في ظل إطلاق النار بين الجانبين في القطاع.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي بارز، أن هناك تقييما إسرائيليا يقضي بأنه ستكون هناك عدة أيام من القتال والحرب على غزة، حتى تعرب حركة "حماس" عن رغبتها في إطلاق سراح الرهائن؛ فيما أوضح المصدر - لم تذكر القناة الإسرائيلية كنيته ـ أن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن بين بلاده وحماس ستجري "تحت النار"، على حد وصفه.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد غزة.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/نتنياهو-سنقاتل-حتى-إعادة-جميع-المخطوفين-وسموتريش-لنقطع-كل-الاتصالات-مع-حماس-والوسطاء-1083665469.html
https://sputnikarabic.ae/20231201/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-200-هدف-منذ-نهاية-الهدنة-في-غزة-1083664449.html
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إسرائيل, حصري, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, حصري, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن

في حديث لـ "سبوتنيك".. قيادي بـ "فتح" في غزة يطالب بوقف الحرب وتوفير حماية دولية للفلسطينيين

20:37 GMT 01.12.2023
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
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حصري
قال جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" في قطاع غزة، إن استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، يأتي استمرارا للمنهجية التي بنيت عليها هذه الحرب، التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني أطفالا ونساء وشيوخا.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الشعب الفلسطيني دفع ولا يزال يدفع ثمنًا باهظًا جراء استمرار العدوان، واستئناف الحرب يعني المزيد من الضحايا، وتهديم المنازل، والمزيد من النازحين، ومعاناة أكثر للفلسطينيين".
وقال عبيد إن "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية كاملة جراء هذا التغول الإسرائيلي على دماء الشعب الفلسطيني، بل ويشارك فيه عبر هذا الصمت، وسياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، مطالبًا بأن يقف الضمير العالمي لمرة واحدة ضد الانحياز ويساند معاناة ومظلومية الفلسطينيين، لوقف شلال الدم".
وطالب المؤسسات الدولية، على رأسها مجلس الأمن بالتدخل من أجل إصدار قرار فوري وصريح بوقف الحرب وقفا شاملا ونهائيًا من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني، كما طالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين، ووقف المعاير المزدوجة والكيل بمكيالين، وأن يتحمل الجميع مسؤوليتهم تجاه ما يحدث.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
نتنياهو: سنقاتل حتى إعادة جميع المخطوفين.. وسموتريش: لنقطع كل الاتصالات مع "حماس" والوسطاء
14:34 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في حربه على غزة، رغم الاعتقاد بأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مع "حماس" ستجرى في ظل إطلاق النار بين الجانبين في القطاع.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي بارز، أن هناك تقييما إسرائيليا يقضي بأنه ستكون هناك عدة أيام من القتال والحرب على غزة، حتى تعرب حركة "حماس" عن رغبتها في إطلاق سراح الرهائن؛ فيما أوضح المصدر - لم تذكر القناة الإسرائيلية كنيته ـ أن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن بين بلاده وحماس ستجري "تحت النار"، على حد وصفه.
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 200 هدف منذ نهاية الهدنة في غزة
14:22 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد غزة.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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