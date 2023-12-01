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https://sputnikarabic.ae/20231201/محمد-بن-زايد-يدشن-صندوقا-بـ30-مليار-دولار-للحلول-المناخية-لتحفيز-الاستثمارات--1083651419.html
محمد بن زايد يدشن صندوقا بـ30 مليار دولار للحلول المناخية لتحفيز الاستثمارات
محمد بن زايد يدشن صندوقا بـ30 مليار دولار للحلول المناخية لتحفيز الاستثمارات
دشن محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، اليوم الجمعة، صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T10:42+0000
2023-12-01T10:42+0000
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وذكرت صحيفة البيان، صباح اليوم الجمعة، أن محمد بن زايد قد أعلن أن الصندوق الإماراتي قد صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.وأوضح الرئيس الإماراتي أن الهدف من هذا الصندوق يعود إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما جاء خلال افتتاح أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" اليوم الجمعة، في إمارة دبي، والتي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28". ورحب محمد بن زايد خلال كلمته الافتتاحية بقادة دول وزعماء ورؤساء العالم ووفودها وممثلي المنظمات الدولية في الإمارات وبمشاركتهم في القمة العالمية للمناخ، مشيرا إلى أنه "لطالما كان نقص التمويل من أكبر العوائق أمام تقدم العمل المناخي العالمي.. ونركز في دولة الإمارات على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة". وأكد أن الإمارات تعتزم استثمار حوالي 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات الـ7 المقبلة لتمويل العمل المناخي.ومن المفترض أن يدلي خلال الجزء الأول من القمة، 137 رئيس دولة وحكومة ببيانات وطنية، على أن يستأنف الجزء الرفيع المستوى خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر، في وقت سيدلي خلاله 30 رئيس دولة وحكومة ببياناتهم الوطنية.افتتح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، أمس الخميس 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تعرض الدول لضغوط لزيادة الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري والتخلص من الوقود الأحفوري وسط تدقيق مكثف من دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة الغنية بالنفط.يحتل قادة العالم مركز الصدارة في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دبي في 1 ديسمبر/ كانون الأول، تحت ضغط لتكثيف الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري حيث يلقي الصراع بين إسرائيل و"حماس" بظلاله على القمة.
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة

محمد بن زايد يدشن صندوقا بـ30 مليار دولار للحلول المناخية لتحفيز الاستثمارات

10:42 GMT 01.12.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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دشن محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، اليوم الجمعة، صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.
وذكرت صحيفة البيان، صباح اليوم الجمعة، أن محمد بن زايد قد أعلن أن الصندوق الإماراتي قد صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
على هامش مؤتمر المناخ... أمير قطر يلتقي بالرئيس الإسرائيلي لبحث استمرار مفاوضات إطلاق سراح الرهائن
08:50 GMT
وأوضح الرئيس الإماراتي أن الهدف من هذا الصندوق يعود إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما جاء خلال افتتاح أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" اليوم الجمعة، في إمارة دبي، والتي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28".
ورحب محمد بن زايد خلال كلمته الافتتاحية بقادة دول وزعماء ورؤساء العالم ووفودها وممثلي المنظمات الدولية في الإمارات وبمشاركتهم في القمة العالمية للمناخ، مشيرا إلى أنه "لطالما كان نقص التمويل من أكبر العوائق أمام تقدم العمل المناخي العالمي.. ونركز في دولة الإمارات على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة".
وأكد أن الإمارات تعتزم استثمار حوالي 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات الـ7 المقبلة لتمويل العمل المناخي.
ومن المفترض أن يدلي خلال الجزء الأول من القمة، 137 رئيس دولة وحكومة ببيانات وطنية، على أن يستأنف الجزء الرفيع المستوى خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر، في وقت سيدلي خلاله 30 رئيس دولة وحكومة ببياناتهم الوطنية.
افتتح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، أمس الخميس 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تعرض الدول لضغوط لزيادة الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري والتخلص من الوقود الأحفوري وسط تدقيق مكثف من دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة الغنية بالنفط.
يحتل قادة العالم مركز الصدارة في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دبي في 1 ديسمبر/ كانون الأول، تحت ضغط لتكثيف الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري حيث يلقي الصراع بين إسرائيل و"حماس" بظلاله على القمة.
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