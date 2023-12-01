https://sputnikarabic.ae/20231201/على-هامش-مؤتمر-المناخ-أمير-قطر-يلتقي-بالرئيس-الإسرائيلي-لبحث-استمرار-مفاوضات-إطلاق-سراح-الرهائن-1083646009.html
على هامش مؤتمر المناخ... أمير قطر يلتقي بالرئيس الإسرائيلي لبحث استمرار مفاوضات إطلاق سراح الرهائن
على هامش مؤتمر المناخ... أمير قطر يلتقي بالرئيس الإسرائيلي لبحث استمرار مفاوضات إطلاق سراح الرهائن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى بالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T08:50+0000
2023-12-01T08:50+0000
2023-12-01T08:50+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم العربي
الأخبار
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077222012_0:0:2002:1126_1920x0_80_0_0_b5df3e466c2605bb600ff4ad87fdf858.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن أمير قطر التقى مع هرتزوغ على هامش مؤتمر التغير المناخي COP28 في دبي، والذي يعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.ووصفت الصحيفة على حسابها الرسمي على "إكس"، لقاء هرتزوغ بأمير قطر بـ"اللقاء التاريخي"، مضيفة أن هذا اللقاء يأتي في ظل استمرار الحديث عن إجراء المزيد من المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن بين حركة حماس وإسرائيل.ويأتي هذا في الوقت الذي استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بواسطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.سبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح الجمعة.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231201/في-اتصال-هاتفي-بالرئيس-الإسرائيلي--البابا-فرانسيس-ممنوع-الرد-بـالإرهاب-على-الترهيب-1083641590.html
قطر
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077222012_26:0:1805:1334_1920x0_80_0_0_a35c6297bcd1a968e88962c3fbcb74b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
على هامش مؤتمر المناخ... أمير قطر يلتقي بالرئيس الإسرائيلي لبحث استمرار مفاوضات إطلاق سراح الرهائن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى بالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في الإمارات COP28.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن أمير قطر التقى مع هرتزوغ على هامش مؤتمر التغير المناخي COP28 في دبي، والذي يعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
ووصفت الصحيفة على حسابها الرسمي على "إكس"، لقاء هرتزوغ بأمير قطر
بـ"اللقاء التاريخي"، مضيفة أن هذا اللقاء يأتي في ظل استمرار الحديث عن إجراء المزيد من المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن بين حركة حماس وإسرائيل.
ويأتي هذا في الوقت الذي استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بواسطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.
سبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس
يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح الجمعة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".
ودخلت الهدنة
الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.