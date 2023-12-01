عربي
بوتين يوقع مرسوما يحدد حجم القوات الروسية
https://sputnikarabic.ae/20231201/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-مصير-زيلينسكي-بعد-إخفاقات-قواته--1083671765.html
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن مصير زيلينسكي بعد إخفاقات قواته
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن مصير زيلينسكي بعد إخفاقات قواته
أفاد المستشار السابق في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يحاول الفرار من البلاد بعد إخفاقات... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T20:06+0000
2023-12-01T20:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828311_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5dee12cabe9ab886d7101b6e9d467b25.jpg
وقال ماكغريغور: "في النهاية، أعتقد أن زيلينسكي سيستقل طائرة ويطير إلى مكان ما. إذا تمكن من البقاء على قيد الحياة".وأوضح ماكغريغور أن واشنطن لا تريد الاعتراف بأنها مخطئة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وتحاول تحويل مسؤولية الإخفاقات إلى رئيس نظام كييف.وقال ماكغريغور خلال مقابلة مع قناة "Daniel Davis": "أنا متأكد من أن زيلينسكي يقول: اسمع، لقد وعدت بأن هذا سيضمن لي النصر، والآن تريد مني أن أتحمل كل اللوم على نفسي".وتشير وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في التباطؤ.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.وقال أليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، الأسبوع الماضي، إن كييف تشعر بالقلق من أن الغرب بدأ يشير للحاجة إلى الحوار مع موسكو. وفي الوقت نفسه، يزعم وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه لا يشعر بأي ضغط من الحلفاء بشأن مسألة بدء المفاوضات مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231201/جنرال-أوكراني-سابق-يكشف-عن-مشكلة-تؤرق-القوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1083668926.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828311_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b58e98f058ae67e1f295e796f53e940f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن مصير زيلينسكي بعد إخفاقات قواته

20:06 GMT 01.12.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
تابعنا عبر
أفاد المستشار السابق في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يحاول الفرار من البلاد بعد إخفاقات القوات الأوكرانية.
وقال ماكغريغور: "في النهاية، أعتقد أن زيلينسكي سيستقل طائرة ويطير إلى مكان ما. إذا تمكن من البقاء على قيد الحياة".
وأوضح ماكغريغور أن واشنطن لا تريد الاعتراف بأنها مخطئة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وتحاول تحويل مسؤولية الإخفاقات إلى رئيس نظام كييف.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
جنرال أوكراني سابق يكشف عن مشكلة تؤرق القوات الأوكرانية على خط المواجهة
16:36 GMT
وقال ماكغريغور خلال مقابلة مع قناة "Daniel Davis": "أنا متأكد من أن زيلينسكي يقول: اسمع، لقد وعدت بأن هذا سيضمن لي النصر، والآن تريد مني أن أتحمل كل اللوم على نفسي".
وتشير وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في التباطؤ.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
وقال أليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، الأسبوع الماضي، إن كييف تشعر بالقلق من أن الغرب بدأ يشير للحاجة إلى الحوار مع موسكو. وفي الوقت نفسه، يزعم وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه لا يشعر بأي ضغط من الحلفاء بشأن مسألة بدء المفاوضات مع روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:51 GMTВид с воздуха на разрушения, вызванные израильскими ударами в Вади-Газа, в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ساعات على انتهاء الهدنة ولا جديد عن تمديدها00:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرى29 نوفمبر, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала