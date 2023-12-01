https://sputnikarabic.ae/20231201/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-مصير-زيلينسكي-بعد-إخفاقات-قواته--1083671765.html
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن مصير زيلينسكي بعد إخفاقات قواته
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن مصير زيلينسكي بعد إخفاقات قواته
أفاد المستشار السابق في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يحاول الفرار من البلاد بعد إخفاقات... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T20:06+0000
2023-12-01T20:06+0000
2023-12-01T20:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ماكغريغور: "في النهاية، أعتقد أن زيلينسكي سيستقل طائرة ويطير إلى مكان ما. إذا تمكن من البقاء على قيد الحياة".وأوضح ماكغريغور أن واشنطن لا تريد الاعتراف بأنها مخطئة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وتحاول تحويل مسؤولية الإخفاقات إلى رئيس نظام كييف.وقال ماكغريغور خلال مقابلة مع قناة "Daniel Davis": "أنا متأكد من أن زيلينسكي يقول: اسمع، لقد وعدت بأن هذا سيضمن لي النصر، والآن تريد مني أن أتحمل كل اللوم على نفسي".وتشير وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في التباطؤ.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.وقال أليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، الأسبوع الماضي، إن كييف تشعر بالقلق من أن الغرب بدأ يشير للحاجة إلى الحوار مع موسكو. وفي الوقت نفسه، يزعم وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه لا يشعر بأي ضغط من الحلفاء بشأن مسألة بدء المفاوضات مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231201/جنرال-أوكراني-سابق-يكشف-عن-مشكلة-تؤرق-القوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1083668926.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن مصير زيلينسكي بعد إخفاقات قواته
أفاد المستشار السابق في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يحاول الفرار من البلاد بعد إخفاقات القوات الأوكرانية.
وقال ماكغريغور: "في النهاية، أعتقد أن زيلينسكي سيستقل طائرة ويطير إلى مكان ما. إذا تمكن من البقاء على قيد الحياة".
وأوضح ماكغريغور أن واشنطن لا تريد الاعتراف بأنها مخطئة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وتحاول تحويل مسؤولية الإخفاقات إلى رئيس نظام كييف.
وقال ماكغريغور خلال مقابلة مع قناة "Daniel Davis": "أنا متأكد من أن زيلينسكي يقول: اسمع، لقد وعدت بأن هذا سيضمن لي النصر، والآن تريد مني أن أتحمل كل اللوم على نفسي".
وتشير وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في التباطؤ.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
وقال أليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، الأسبوع الماضي، إن كييف تشعر بالقلق من أن الغرب بدأ يشير للحاجة إلى الحوار مع موسكو. وفي الوقت نفسه، يزعم وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه لا يشعر بأي ضغط من الحلفاء بشأن مسألة بدء المفاوضات مع روسيا.