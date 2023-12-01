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https://sputnikarabic.ae/20231201/وصول-سفينة-محملة-بالقمح-من-روسيا-إلى-الصومال-1083654022.html
وصول سفينة محملة بالقمح من روسيا إلى الصومال... فيديو
وصول سفينة محملة بالقمح من روسيا إلى الصومال... فيديو
وصلت سفينة تحمل 25 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية قادمة من روسيا، يوم الخميس، إلى العاصمة الصومالية مقديشو. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T11:55+0000
2023-12-01T12:06+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الوطنية "صونا": "تسلم الصومال شحنة كانت في أمس الحاجة إليها تبلغ 25 ألف طن (من القمح) من روسيا لحل مشكلة (تداعيات) الفيضانات في البلاد. وتم تسليم شحنة المساعدات، التي وصلت إلى مقديشو، يوم الخميس، إلى الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث (SoDMA)".ومن المتوقع أن تكون هذه الشحنة هي الدفعة الأولى من المساعدات الموعودة إلى أفريقيا، فيما يأمل الصومال أيضًا في الحصول على دعم إضافي من روسيا على شكل مساعدات إنسانية للقضاء على آثار الفيضانات.وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة، نقلاً عن مفوض هيئة إدارة الكوارث الصومالية محمود معلم عبد الله، أن ضحايا الفيضانات مستمرة ولقي ما يقرب من 100 شخص حتفهم في الصومال، وفي المجمل، أثرت الكوارث على أكثر من مليوني شخص في البلاد.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن نية روسيا إرسال حبوب مجانية كمساعدات إنسانية إلى 6 دول أفريقية مدرجة على قائمة برنامج الغذاء العالمي خلال القمة الروسية الأفريقية، في يوليو/تموز.وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة لتوفير ما بين 25-50 ألف طن من الحبوب مجانا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة.وأفاد وزير الزراعة الروسي، ديمتري باتروشيف، أن أول سفينتين محملتين بالقمح، تبلغ حمولة كل منهما 25 ألف طن للصومال وبوركينا فاسو، غادرتا روسيا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20231117/سفينة-روسية-محملة-بالقمح-تتجه-إلى-دولة-عربية-1083238766.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الصومال
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الصومال

وصول سفينة محملة بالقمح من روسيا إلى الصومال... فيديو

11:55 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 01.12.2023)
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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وصلت سفينة تحمل 25 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية قادمة من روسيا، يوم الخميس، إلى العاصمة الصومالية مقديشو.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية "صونا": "تسلم الصومال شحنة كانت في أمس الحاجة إليها تبلغ 25 ألف طن (من القمح) من روسيا لحل مشكلة (تداعيات) الفيضانات في البلاد. وتم تسليم شحنة المساعدات، التي وصلت إلى مقديشو، يوم الخميس، إلى الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث (SoDMA)".

وأشارت الوكالة إلى أن مراسم وصول السفينة لاقت ترحيباً من مختلف المسؤولين، ومن بينهم وزير الداخلية الصومالي أحمد الفقي، وتم تسليم الشحنة رسمياً من قبل السفير الروسي في الصومال وجيبوتي، ميخائيل غولوفانوف. ورحبت الحكومة الصومالية بالمساعدة الروسية وأعربت عن امتنانها لدعم البلاد.

ومن المتوقع أن تكون هذه الشحنة هي الدفعة الأولى من المساعدات الموعودة إلى أفريقيا، فيما يأمل الصومال أيضًا في الحصول على دعم إضافي من روسيا على شكل مساعدات إنسانية للقضاء على آثار الفيضانات.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
سفينة روسية محملة بالقمح تتجه إلى دولة عربية
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وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة، نقلاً عن مفوض هيئة إدارة الكوارث الصومالية محمود معلم عبد الله، أن ضحايا الفيضانات مستمرة ولقي ما يقرب من 100 شخص حتفهم في الصومال، وفي المجمل، أثرت الكوارث على أكثر من مليوني شخص في البلاد.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن نية روسيا إرسال حبوب مجانية كمساعدات إنسانية إلى 6 دول أفريقية مدرجة على قائمة برنامج الغذاء العالمي خلال القمة الروسية الأفريقية، في يوليو/تموز.
وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة لتوفير ما بين 25-50 ألف طن من الحبوب مجانا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة.
وأفاد وزير الزراعة الروسي، ديمتري باتروشيف، أن أول سفينتين محملتين بالقمح، تبلغ حمولة كل منهما 25 ألف طن للصومال وبوركينا فاسو، غادرتا روسيا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
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