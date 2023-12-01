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وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي
وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن عمر يناهز 85... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T13:49+0000
2023-12-01T13:49+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الديوان الملكي السعودي بيانا، قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود".وتابع البيان أن الفقيد "سيصلى عليه، إن شاء الله، اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".يذكر أن الأمير ممدوح هو الابن الحادي والثلاثون من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وكان الفقيد قد تولى عددا من المناصب من بينها إمارة منطقة تبوك عام 1985، وكذلك رئاسة مركز الدراسات الاستراتيجية وبقي فيه حتى تنحى عن منصبه بناء على طلبه قبل وفاة الملك فهد، بحسب جريدة "الأسبوع".وشارك الأمير الراحل في الحياة السياسية لنحو 18 عاما، وهو خريج مدرسة الملك عبد العزيز، كما أنه ثاني رجل في محيط العائلة اطلاعا على الإعلام، ودائما ما كان يحرص على التعقيب في حالات مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230104/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-وفاة-الأمير-سلطان-بن-تركي-1071927373.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, الأخبار

وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي

13:49 GMT 01.12.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن عمر يناهز 85 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الديوان الملكي السعودي بيانا، قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود".
وتابع البيان أن الفقيد "سيصلى عليه، إن شاء الله، اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
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يذكر أن الأمير ممدوح هو الابن الحادي والثلاثون من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وكان الفقيد قد تولى عددا من المناصب من بينها إمارة منطقة تبوك عام 1985، وكذلك رئاسة مركز الدراسات الاستراتيجية وبقي فيه حتى تنحى عن منصبه بناء على طلبه قبل وفاة الملك فهد، بحسب جريدة "الأسبوع".
وشارك الأمير الراحل في الحياة السياسية لنحو 18 عاما، وهو خريج مدرسة الملك عبد العزيز، كما أنه ثاني رجل في محيط العائلة اطلاعا على الإعلام، ودائما ما كان يحرص على التعقيب في حالات مختلفة.
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