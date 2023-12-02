https://sputnikarabic.ae/20231202/أوستن-الولايات-المتحدة-ستواصل-العمل-مع-مصر-وقطر-لاستعادة-الهدنة-بين-إسرائيل-وحماس-1083674426.html

أوستن: الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وقطر لاستعادة الهدنة بين إسرائيل وحماس

أوستن: الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وقطر لاستعادة الهدنة بين إسرائيل وحماس

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وقطر لاستعادة الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T04:41+0000

2023-12-02T04:41+0000

2023-12-02T05:38+0000

العالم

وزير الدفاع الأمريكي

إسرائيل

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074425415_0:0:1891:1065_1920x0_80_0_0_1781b7260031aa8765ae0bd946f892b2.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي: "سنواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لاستعادة الهدنة".وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل بشأن ضرورة حماية المدنيين أثناء عمليتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في محادثاتهما شبه اليومية بالحاجة إلى حماية المدنيين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.، حسب روايتها.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح أمس الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231202/غريفيث-سكان-غزة-لا-يوجد-أي-مكان-آمن-يذهبوا-إليه-ويعيشون-في-دائرة-موت-ودمار-ومرض-1083673807.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, وزير الدفاع الأمريكي, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى