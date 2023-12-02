https://sputnikarabic.ae/20231202/أوستن-الولايات-المتحدة-ستواصل-العمل-مع-مصر-وقطر-لاستعادة-الهدنة-بين-إسرائيل-وحماس-1083674426.html
أوستن: الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وقطر لاستعادة الهدنة بين إسرائيل وحماس
أوستن: الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وقطر لاستعادة الهدنة بين إسرائيل وحماس
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وقطر لاستعادة الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T04:41+0000
2023-12-02T04:41+0000
2023-12-02T05:38+0000
العالم
وزير الدفاع الأمريكي
إسرائيل
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي: "سنواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لاستعادة الهدنة".وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل بشأن ضرورة حماية المدنيين أثناء عمليتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في محادثاتهما شبه اليومية بالحاجة إلى حماية المدنيين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.، حسب روايتها.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح أمس الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/غريفيث-سكان-غزة-لا-يوجد-أي-مكان-آمن-يذهبوا-إليه-ويعيشون-في-دائرة-موت-ودمار-ومرض-1083673807.html
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العالم, وزير الدفاع الأمريكي, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم, وزير الدفاع الأمريكي, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أوستن: الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وقطر لاستعادة الهدنة بين إسرائيل وحماس
04:41 GMT 02.12.2023 (تم التحديث: 05:38 GMT 02.12.2023)
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وقطر لاستعادة الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي: "سنواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لاستعادة الهدنة".
وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل بشأن ضرورة حماية المدنيين
أثناء عمليتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في محادثاتهما شبه اليومية بالحاجة إلى حماية المدنيين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.، حسب روايتها.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح أمس الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.