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https://sputnikarabic.ae/20231202/أولمرت-يجب-تغيير-استراتيجية-إسرائيل-في-غزة-وعلى-نتنياهو-أن-يستقيل-1083692129.html
أولمرت: يجب تغيير استراتيجية إسرائيل في غزة وعلى نتنياهو أن يستقيل
أولمرت: يجب تغيير استراتيجية إسرائيل في غزة وعلى نتنياهو أن يستقيل
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، استراتيجية إسرائيل الحالية تجاه غزة، معبرا عن رفض بلاده إبلاغ العالم بما تتصوره للقطاع بعد الحرب، داعيا... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T17:31+0000
2023-12-02T17:31+0000
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
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وشدد أولمرت، في حديث لقناة إسرائيلية، على خطورة المرحلة التالية قائلا: "إذا استمرت الحكومة في رفض إخبار العالم بما تتصوره لغزة في المرحلة التالية بعد انتهاء الحرب مع حماس، فلن يتم منحها الوقت من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لاستكمال عملية تدمير الحركة".وأضاف أولمرت: "ما يمكن أن يمنح إسرائيل بعض الوقت والصبر من جانب المجتمع الدولي، هو أولا التوضيح أنه في نهاية العملية العسكرية، ستنسحب إسرائيل من غزة عندما تهزم حماس"، مضيفا: "ليس لدينا خيار للبقاء ولا مصلحة في ذلك، وثانيا تقديم تصور إسرائيل عن غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وهو ما ظلت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يضغطان على إسرائيل مرارا من أجل القيام به".وتساءل أولمرت، الذي تولى رئاسة وزراء إسرائيل بين عامي 2006 و2009 قبل أن يسجن في قضية فساد: "هل نريد التفاوض مع الفلسطينيين أم لا؟ إذا لم نكن مستعدين لذلك فهذا يعني أن إسرائيل ستفقد صبر ودعم المجتمع الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20231202/الدفاع-الإسرائيلية-تعلن-توسيع-منطقة-الحرب-في-غزة-1083691660.html
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إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم

أولمرت: يجب تغيير استراتيجية إسرائيل في غزة وعلى نتنياهو أن يستقيل

17:31 GMT 02.12.2023
© Sputnik . Vladimir Fodorenko / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . Vladimir Fodorenko
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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، استراتيجية إسرائيل الحالية تجاه غزة، معبرا عن رفض بلاده إبلاغ العالم بما تتصوره للقطاع بعد الحرب، داعيا رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة.
وشدد أولمرت، في حديث لقناة إسرائيلية، على خطورة المرحلة التالية قائلا: "إذا استمرت الحكومة في رفض إخبار العالم بما تتصوره لغزة في المرحلة التالية بعد انتهاء الحرب مع حماس، فلن يتم منحها الوقت من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لاستكمال عملية تدمير الحركة".

وأوضح أن "التهديد والتفاخر بالقيادة السياسية الحالية، والزعم أن لدينا الكثير من الوقت، لا أساس له من الصحة، فالوقت محدود للغاية".

تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
الدفاع الإسرائيلية تعلن توسيع منطقة الحرب في غزة
17:10 GMT
وأضاف أولمرت: "ما يمكن أن يمنح إسرائيل بعض الوقت والصبر من جانب المجتمع الدولي، هو أولا التوضيح أنه في نهاية العملية العسكرية، ستنسحب إسرائيل من غزة عندما تهزم حماس"، مضيفا: "ليس لدينا خيار للبقاء ولا مصلحة في ذلك، وثانيا تقديم تصور إسرائيل عن غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وهو ما ظلت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يضغطان على إسرائيل مرارا من أجل القيام به".
وتساءل أولمرت، الذي تولى رئاسة وزراء إسرائيل بين عامي 2006 و2009 قبل أن يسجن في قضية فساد: "هل نريد التفاوض مع الفلسطينيين أم لا؟ إذا لم نكن مستعدين لذلك فهذا يعني أن إسرائيل ستفقد صبر ودعم المجتمع الدولي".
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