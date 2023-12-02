https://sputnikarabic.ae/20231202/الدفاع-الإسرائيلية-تعلن-توسيع-منطقة-الحرب-في-غزة-1083691660.html

الدفاع الإسرائيلية تعلن توسيع منطقة الحرب في غزة

الدفاع الإسرائيلية تعلن توسيع منطقة الحرب في غزة

ذكرت صحيفة إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال إن جيش الدفاع الإسرائيلي بدأ العمل في مناطق من قطاع غزة لم تجر فيها عمليات عسكرية من قبل... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T17:10+0000

2023-12-02T17:10+0000

2023-12-02T17:10+0000

اسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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وأوضحت الصحيفة نقلا عن بيان غالانت الذي أدلى به خلال اجتماع مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع قطاع غزة: "في اليومين الماضيين، نحن نعمل في مناطق لم نعمل فيها الشهر الماضي، وسيزداد عدد هذه المناطق، سيغطي هذا النشاط جميع المجالات التي يجب تغطيتها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231202/إعلام-يكشف-عن-قائمة-اغتيالات-ضمن-مخطط-إسرائيل-في-غزة-1083691117.html

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اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي