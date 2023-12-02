https://sputnikarabic.ae/20231202/إعلام-يكشف-عن-قائمة-اغتيالات-ضمن-مخطط-إسرائيل-في-غزة-1083691117.html
إعلام يكشف عن قائمة اغتيالات ضمن مخطط إسرائيل في غزة
إعلام يكشف عن قائمة اغتيالات ضمن مخطط إسرائيل في غزة
أفادت صحيفة البريطانية، نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، بأن إسرائيل تخطط لحرب طويلة تمتد لمدة عام أو أكثر على قطاع غزة. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T16:34+0000
2023-12-02T16:34+0000
2023-12-02T16:34+0000
اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وأشارت الصحيفة إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية تتضمن اغتيال 3 من كبار قادة "حماس"، موضحة أن الاستراتيجية الإسرائيلية متعددة المراحل، تؤكد قيام القوات المتمركزة داخل شمال غزة بتوغل قريب في عمق جنوب القطاع.وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل تؤكد على أن قدرات حماس القتالية وأنفاقها لا تزال سليمة هناك، وأن قادة حماس البارزين يختبئون حاليا في الجنوب".وأضافت أن الهجوم المخطط له جنوبي قطاع غزة سيركز على خانيونس، ثاني أكبر تجمع في غزة، وكذلك رفح في أقصى جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر.وتابعت الصحيفة: "من أهم أهداف إسرائيل اغتيال 3 قادة أساسيين من حماس، وهم يحيى السنوار، وقائد جناحها العسكري محمد ضيف، والرجل الثاني في الجناح مروان عيسى، بالإضافة لتحقيق نصر عسكري حاسم ضد كتائب القسام، وتدمير شبكة الأنفاق بما يفضي بالمحصلة إلى تدمير قدرة الحركة على حكم غزة".وبحسب تقديرات مطلعين على الخطط الإسرائيلية، فإنه من المحتمل أن تتطلب الحملة الإسرائيلية البرية الرئيسية في غزة بضعة أشهر أخرى، وبعد ذلك ستكون هناك ما وصفتها المصادر بمرحلة "انتقال واستقرار"، يمكن أن تستمر حتى أواخر العام المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-يسقط-طائرة-مسيرة-تابعة-له-في-الأغوار-الشمالية-1083690683.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
إعلام يكشف عن قائمة اغتيالات ضمن مخطط إسرائيل في غزة
أفادت صحيفة البريطانية، نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، بأن إسرائيل تخطط لحرب طويلة تمتد لمدة عام أو أكثر على قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية تتضمن اغتيال 3 من كبار قادة "حماس"، موضحة أن الاستراتيجية الإسرائيلية متعددة المراحل، تؤكد قيام القوات المتمركزة داخل شمال غزة بتوغل قريب في عمق جنوب القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل تؤكد على أن قدرات حماس القتالية وأنفاقها لا تزال سليمة هناك، وأن قادة حماس البارزين يختبئون حاليا في الجنوب".
وأضافت أن الهجوم المخطط له جنوبي قطاع غزة سيركز على خانيونس، ثاني أكبر تجمع في غزة، وكذلك رفح في أقصى جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر.
وتابعت الصحيفة: "من أهم أهداف إسرائيل اغتيال 3 قادة أساسيين من حماس، وهم يحيى السنوار، وقائد جناحها العسكري محمد ضيف، والرجل الثاني في الجناح مروان عيسى، بالإضافة لتحقيق نصر عسكري حاسم ضد كتائب القسام، وتدمير شبكة الأنفاق بما يفضي بالمحصلة
إلى تدمير قدرة الحركة على حكم غزة".
وبحسب تقديرات مطلعين على الخطط الإسرائيلية، فإنه من المحتمل أن تتطلب الحملة الإسرائيلية البرية الرئيسية في غزة بضعة أشهر أخرى، وبعد ذلك ستكون هناك ما وصفتها المصادر بمرحلة "انتقال واستقرار"، يمكن أن تستمر حتى أواخر العام المقبل.