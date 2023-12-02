عربي
https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-يسقط-طائرة-مسيرة-تابعة-له-في-الأغوار-الشمالية-1083690683.html
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة له في الأغوار الشمالية
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة له في الأغوار الشمالية
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه أسقط طائرة مسيرة تابعة له في منطقة الأغوار الشمالية بسبب تعرضها لخلل فني. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T16:23+0000
2023-12-02T16:23+0000
العالم
أخبار العالم الآن
حركة حماس
أخبار حزب الله
قطاع غزة
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049565227_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1e4ee8ed1c70780181068c5c67e56ae3.jpg
جاء ذلك في بيان للجيش، بعد دوي صافرات الإنذار في منطقة الناصرة والعفولة (شمال) وسماع أصوات انفجارات.وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس": "متابعة لدوي صافرات الإنذار في منطقة الأغوار الشمالية: قامت طائرة حربية باعتراض طائرة مسيرة تابعة للجيش بعد رصد خلل فني فيها حيث تم تفعيل الإنذارات نتيجة هذا الاعتراض".وأضاف: "نُفذت عملية الاعتراض بشكل مدروس ولا توجد خشية من وقوع حادث أمني".وتشهد منطقة الحدود الشمالية في إسرائيل توترا متزايدا على خلفية تبادل القصف بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، تزامنا مع انهيار الهدنة الإنسانية بقطاع غزة واستئناف القتال.وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم بالطائرات المسيرة وقذائف الهاون والمدفعية "بنى تحتية" لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية.وتابع في بيان: "تم رصد عدد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية قبل قليل على عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، والجيش يهاجم مصادر إطلاق النار".من جانبه، أعلن "حزب الله" في عدة بيانات، اليوم السبت، عن استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، وعدد من مواقع تمركزه قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أمر رئيس الموساد، دافيد برنياع، فريقه في قطر، بالعودة إلى إسرائيل، بعد تعثر المفاوضات حول استئناف الهدنة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وصمدت الهدنة لمدة أسبوع واحد فقط وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20231202/حزب-الله-يستهدف-تجمعات-لجنود-الجيش-الإسرائيلي-وعددا-من-مواقعه-1083687907.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049565227_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9d0bb85b86735b810d0b9d9500d8d99f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, أخبار حزب الله, قطاع غزة, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, أخبار حزب الله, قطاع غزة, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة له في الأغوار الشمالية

16:23 GMT 02.12.2023
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه أسقط طائرة مسيرة تابعة له في منطقة الأغوار الشمالية بسبب تعرضها لخلل فني.
جاء ذلك في بيان للجيش، بعد دوي صافرات الإنذار في منطقة الناصرة والعفولة (شمال) وسماع أصوات انفجارات.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس": "متابعة لدوي صافرات الإنذار في منطقة الأغوار الشمالية: قامت طائرة حربية باعتراض طائرة مسيرة تابعة للجيش بعد رصد خلل فني فيها حيث تم تفعيل الإنذارات نتيجة هذا الاعتراض".
وأضاف: "نُفذت عملية الاعتراض بشكل مدروس ولا توجد خشية من وقوع حادث أمني".
وتشهد منطقة الحدود الشمالية في إسرائيل توترا متزايدا على خلفية تبادل القصف بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، تزامنا مع انهيار الهدنة الإنسانية بقطاع غزة واستئناف القتال.
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم بالطائرات المسيرة وقذائف الهاون والمدفعية "بنى تحتية" لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية.
وتابع في بيان: "تم رصد عدد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية قبل قليل على عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، والجيش يهاجم مصادر إطلاق النار".
من جانبه، أعلن "حزب الله" في عدة بيانات، اليوم السبت، عن استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، وعدد من مواقع تمركزه قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أمر رئيس الموساد، دافيد برنياع، فريقه في قطر، بالعودة إلى إسرائيل، بعد تعثر المفاوضات حول استئناف الهدنة.
تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
"حزب الله" يستهدف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وعددا من مواقعه
15:20 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وصمدت الهدنة لمدة أسبوع واحد فقط وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. يوم دام على غزة بعد انتهاء الهدنة... صور وفيديو10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала