https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-يسقط-طائرة-مسيرة-تابعة-له-في-الأغوار-الشمالية-1083690683.html

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة له في الأغوار الشمالية

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة له في الأغوار الشمالية

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه أسقط طائرة مسيرة تابعة له في منطقة الأغوار الشمالية بسبب تعرضها لخلل فني. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T16:23+0000

2023-12-02T16:23+0000

2023-12-02T16:23+0000

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جاء ذلك في بيان للجيش، بعد دوي صافرات الإنذار في منطقة الناصرة والعفولة (شمال) وسماع أصوات انفجارات.وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس": "متابعة لدوي صافرات الإنذار في منطقة الأغوار الشمالية: قامت طائرة حربية باعتراض طائرة مسيرة تابعة للجيش بعد رصد خلل فني فيها حيث تم تفعيل الإنذارات نتيجة هذا الاعتراض".وأضاف: "نُفذت عملية الاعتراض بشكل مدروس ولا توجد خشية من وقوع حادث أمني".وتشهد منطقة الحدود الشمالية في إسرائيل توترا متزايدا على خلفية تبادل القصف بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، تزامنا مع انهيار الهدنة الإنسانية بقطاع غزة واستئناف القتال.وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم بالطائرات المسيرة وقذائف الهاون والمدفعية "بنى تحتية" لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية.وتابع في بيان: "تم رصد عدد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية قبل قليل على عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، والجيش يهاجم مصادر إطلاق النار".من جانبه، أعلن "حزب الله" في عدة بيانات، اليوم السبت، عن استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، وعدد من مواقع تمركزه قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أمر رئيس الموساد، دافيد برنياع، فريقه في قطر، بالعودة إلى إسرائيل، بعد تعثر المفاوضات حول استئناف الهدنة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وصمدت الهدنة لمدة أسبوع واحد فقط وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

https://sputnikarabic.ae/20231202/حزب-الله-يستهدف-تجمعات-لجنود-الجيش-الإسرائيلي-وعددا-من-مواقعه-1083687907.html

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