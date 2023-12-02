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https://sputnikarabic.ae/20231202/المفوضية-الأوروبية-تقر-بصعوبة-إقناع-الدول-الأعضاء-لمواطنيها-بمساعدة-كييف-1083683932.html
المفوضية الأوروبية تقر بصعوبة إقناع الدول الأعضاء لمواطنيها بمساعدة كييف
المفوضية الأوروبية تقر بصعوبة إقناع الدول الأعضاء لمواطنيها بمساعدة كييف
اعترفت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا يوروفا، أنه من الصعب على القادة الأوروبيين إقناع سكان بلدانهم بالحاجة إلى تقديم الدعم المالي... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T12:58+0000
2023-12-02T12:58+0000
المفوضية الأوروبية
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت يوروفا إنه "على المدى الطويل هو واضح، ما يفترض أن تفوز به أوكرانيا في الصراع مع روسيا وأيضا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". وتابعت يوروفا في مقابلة مع صحيفة "ملو موند" الفرنسية: "لأنه ليس من السهل عليهم إقناع مواطنيهم بضرورة تقديم مساعدة مالية وعسكرية لكييف".وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن دول الحلف تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة ولا يمكنها توسيع إنتاج الأسلحة لأوكرانيا.ودعا ستولتنبرغ إلى إيجاد حل لتجزئة صناعة الدفاع الأوروبية. وكمثال على الوضع الذي يتطلب التحسين، استشهد بـ "مجاعة القذائف" لدى القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231202/القوات-الروسية-تستهدف-مجموعات-أوكرانية-خلال-محاولة-هجوم-بالقرب-من-كليشيفكا-فيديو-1083681558.html
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المفوضية الأوروبية, العالم, أخبار أوكرانيا
المفوضية الأوروبية, العالم, أخبار أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تقر بصعوبة إقناع الدول الأعضاء لمواطنيها بمساعدة كييف

12:58 GMT 02.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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اعترفت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا يوروفا، أنه من الصعب على القادة الأوروبيين إقناع سكان بلدانهم بالحاجة إلى تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.
وقالت يوروفا إنه "على المدى الطويل هو واضح، ما يفترض أن تفوز به أوكرانيا في الصراع مع روسيا وأيضا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت يوروفا: "ومع ذلك، فإن هذه المناقشات الاستراتيجية حول مستقبل أوكرانيا وحول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ضرورية، ويجب على رؤساء الدول والحكومات عقدها مع شعوبهم".
وتابعت يوروفا في مقابلة مع صحيفة "ملو موند" الفرنسية: "لأنه ليس من السهل عليهم إقناع مواطنيهم بضرورة تقديم مساعدة مالية وعسكرية لكييف".
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مجموعات أوكرانية خلال محاولة هجوم بالقرب من كليشيفكا... فيديو
10:53 GMT
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن دول الحلف تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة ولا يمكنها توسيع إنتاج الأسلحة لأوكرانيا.
ونقلت قناة "N-tv" الألمانية تصريحات ستولتنبرغ الذي قال: "لسنا قادرين على العمل معا بشكل وثيق كما ينبغي، وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويجعل من الصعب توسيع الإنتاج".
ودعا ستولتنبرغ إلى إيجاد حل لتجزئة صناعة الدفاع الأوروبية. وكمثال على الوضع الذي يتطلب التحسين، استشهد بـ "مجاعة القذائف" لدى القوات المسلحة الأوكرانية.
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