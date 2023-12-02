https://sputnikarabic.ae/20231202/اعتماد-قرار-بإنهاء-بعثة-الأمم-المتحدة-في-السودان-1083675720.html
اعتماد قرار بإنهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان
اعتماد قرار بإنهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2715 الذي يُنهي ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان، اعتبارًا من الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2023، حيث صدر القرار بأغلبية... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T07:13+0000
2023-12-02T07:13+0000
2023-12-02T07:13+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
منظمة الأمم المتحدة
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101464/52/1014645280_0:428:5760:3668_1920x0_80_0_0_acd2cb47280d9ac8640cc7c47e40ce16.jpg
وأفاد بيان صادر عن مجلس الأمن بأن القرار يدعو البعثة إلى البدء فورًا، في الرابع من الشهر الجاري، بوقف عملياتها ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، بهدف إنهاء تلك العملية بحلول التاسع والعشرين من فبراير/ شباط 2024.وقرر المجلس أن تبدأ عملية تصفية البعثة من الأول من مارس/ آذار، ويدعوها إلى اتخاذ تدابير مالية بالتعاون مع الفريق القطري التابع للأمم المتحدة لتمكين المنظمة الأممية من الإشراف على الأنشطة المتبقية التي بدأتها البعثة والتي تُعرف بوحدة الدعم المتكاملة للمهمات الدائمة (يونيتامس).وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، استلام خطاب من الحكومة السودانية تعلن فيه قرار الحكومة بإنهاء فوري لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس).وأفاد دوجاريك بأن الحكومة السودانية أعلنت التزامها بالتعاون بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صياغة جديدة متفق عليها.واعترف القرار بالجهود التي بذلتها "يونيتامس" منذ تأسيسها وأشار إلى رسالة من حكومة السودان إلى رئيس مجلس الأمن تطلب فيها إنهاء ولاية البعثة.وشدد القرار على أهمية وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وأكد ضرورة تنظيم عملية انتقال وتصفية بعثة "يونيتامس" بشكل منظم لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والأداء الفعّال لجميع عمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدة الإنسانية والإنمائية.ودعا القرار الأممي جميع الأطراف السودانية ذات الصلة إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة أثناء عملية انتقال وتصفية البعثة، وطلب من الأمين العام أن يبقي مجلس الأمن على علم بتفاصيل عملية الانتقال والتصفية.
https://sputnikarabic.ae/20231119/رئيس-الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-يوضح-لـسبوتنيك-تأثير-إعلان-حركات-سلام-جوبا-مناصرتها-للجيش-1083297924.html
https://sputnikarabic.ae/20231106/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-امتلاك-أوراق-تفاوض-جديدة-وراء-التصعيد-بين-الجيش-والدعم-السريع-في-السودان-1082879184.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101464/52/1014645280_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_d26ec621ce79b7522e33806c62286ed2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
اعتماد قرار بإنهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2715 الذي يُنهي ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان، اعتبارًا من الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2023، حيث صدر القرار بأغلبية 14 عضوا في المجلس، الذي يتألف من 15 عضوا، مع امتناع روسيا عن التصويت.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الأمن
بأن القرار يدعو البعثة إلى البدء فورًا، في الرابع من الشهر الجاري، بوقف عملياتها ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، بهدف إنهاء تلك العملية بحلول التاسع والعشرين من فبراير/ شباط 2024.
وقرر المجلس أن تبدأ عملية تصفية البعثة من الأول من مارس/ آذار، ويدعوها إلى اتخاذ تدابير مالية بالتعاون مع الفريق القطري التابع للأمم المتحدة لتمكين المنظمة الأممية من الإشراف على الأنشطة المتبقية التي بدأتها البعثة والتي تُعرف بوحدة الدعم المتكاملة للمهمات الدائمة (يونيتامس).
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، استلام خطاب من الحكومة السودانية تعلن فيه قرار الحكومة بإنهاء فوري لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس).
وأفاد دوجاريك بأن الحكومة السودانية أعلنت التزامها بالتعاون بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صياغة جديدة متفق عليها.
واعترف القرار بالجهود التي بذلتها "يونيتامس" منذ تأسيسها وأشار إلى رسالة من حكومة السودان إلى رئيس مجلس الأمن تطلب فيها إنهاء ولاية البعثة.
وشدد القرار على أهمية وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وأكد ضرورة تنظيم عملية انتقال وتصفية بعثة "يونيتامس" بشكل منظم لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والأداء الفعّال لجميع عمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدة الإنسانية والإنمائية.
ودعا القرار الأممي جميع الأطراف السودانية ذات الصلة إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة أثناء عملية انتقال وتصفية البعثة، وطلب من الأمين العام أن يبقي مجلس الأمن على علم بتفاصيل عملية الانتقال والتصفية.