https://sputnikarabic.ae/20231202/البنك-الدولي-يخصص-45-من-تمويلاته-السنوية-لصالح-مشاريع-المناخ-1083682702.html

البنك الدولي يخصص 45% من تمويلاته السنوية لصالح مشاريع المناخ

البنك الدولي يخصص 45% من تمويلاته السنوية لصالح مشاريع المناخ

أعلن البنك الدولي عن حزمة تمويل طموحة خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب28"، بهدف دعم الأفراد في البلدان النامية لتعزيز مقاومتهم أمام تأثيرات تغير... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T12:26+0000

2023-12-02T12:26+0000

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تسعى المؤسسة المصرفية الدولية لتكثيف جهودها في مكافحة تغير المناخ بشكل أسرع، حيث خصصت 45% من تمويلها السنوي للمشروعات ذات الصلة بتغير المناخ للسنة المالية من 1 يوليو/ تموز 2024 إلى 30 يونيو/ حزيران 2025، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".ومن المتوقع أن تصل نفقات مجموعة البنك الدولي إلى أكثر من 40 مليار دولار، متجاوزة بذلك التخصيص السابق بنحو 9 مليارات دولار، حيث يركز البنك أيضا على حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي للمساهمة في صحة الإنسان والكوكب، مع التركيز على جهود التكيف لدعم الدول المتأثرة بالصدمات المناخية والمساهمة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى تغير المناخ.وفي وقت سابق، دشن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، يوم أمس الجمعة، صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، صباح اليوم الجمعة، أن محمد بن زايد قد أعلن أن الصندوق الإماراتي قد صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.وأوضح الرئيس الإماراتي أن الهدف من هذا الصندوق يعود إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما جاء خلال افتتاح أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" يوم الجمعة، في إمارة دبي، والتي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28".وافتتح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، يوم الخميس الماضي، مع تعرض الدول لضغوط لزيادة الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري والتخلص من الوقود الأحفوري وسط تدقيق مكثف من دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة الغنية بالنفط.

https://sputnikarabic.ae/20231201/مؤتمر-الأمم-المتحدة-لتغير-المناخ-كوب-28-في-دبي-1083643676.html

https://sputnikarabic.ae/20231201/الوفد-الإيراني-يغادر-قاعة-مؤتمر-التغير-المناخي-في-الإمارات-احتجاجا-على-حضور-ممثلي-إسرائيل-1083667040.html

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