https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإيراني-يزيح-الستار-عن-غواصة-مسيرة-قادرة-على-تدمير-الألغام-1083678954.html
الجيش الإيراني يزيح الستار عن غواصة مسيرة قادرة على تدمير الألغام
الجيش الإيراني يزيح الستار عن غواصة مسيرة قادرة على تدمير الألغام
كشفت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم السبت، عن غواصة مسيرة قادرة على تدمير جميع أنواع الألغام البحرية. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T09:23+0000
2023-12-02T09:23+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "الغواصة الجديدة التي تم الكشف عنها، خلال معرض المنجزات الدفاعية للقوات البحرية، قادرة على تحديد وتدمير جميع أنواع الألغام الراسية والمخفية"، مشيرة إلى أنها "تتمتع بالقدرة على العمل حتى عمق 200 متر والتنقل بشكل متواصل لمدة 24 ساعة".وأزاح الحرس الثوري الإيراني، الستار عن صاروخ "فتاح 2" فرط الصوتي لأول مرة، الأسبوع الماضي، خلال زيارة تفقدية للمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إلى معرض منجزات القوة الجوفضائية للحرس الثوري.وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "صاروخ "فتّاح 2" فرط الصوتي، يصل مداه إلى 1400 كيلومتر"، مضيفة أن هذا النوع من الصواريخ الباليستية الإيرانية مزود برأس حربي منزلق يسمى "HGV"، يعتبر حديثا ويختلف هذا النوع من المقذوفات عن الرؤوس الحربية المناورة فقط في تصميمها ومسار طيرانها، وتتراوح سرعته من 5 إلى 20 ماخ، حسب التصميم وقول الشركة المصنعة.وتابعت: "الصاروخ يمكن أن يتضمن طريقة لتغيير اتجاه الهجوم اعتمادا على قدرة رأس "HGV" على التنقل، حيث تعود قوة التنقل هذه، بالإضافة إلى وجود محرك منفصل عن محرك الصاروخ، إلى تصميم جسم الرأس الحربي المنزلق".
https://sputnikarabic.ae/20231202/إيران-ترد-على-البيان-الأوروبي-بشأن-صاروخها-فرط-الصوتي-1083676302.html
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أخبار إيران, إيران, الجيش الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إيران, إيران, الجيش الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإيراني يزيح الستار عن غواصة مسيرة قادرة على تدمير الألغام
كشفت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم السبت، عن غواصة مسيرة قادرة على تدمير جميع أنواع الألغام البحرية.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأن "الغواصة الجديدة التي تم الكشف عنها، خلال معرض المنجزات الدفاعية للقوات البحرية، قادرة على تحديد وتدمير جميع أنواع الألغام الراسية والمخفية"، مشيرة إلى أنها "تتمتع بالقدرة على العمل حتى عمق 200 متر والتنقل بشكل متواصل لمدة 24 ساعة".
وأزاح الحرس الثوري الإيراني، الستار عن صاروخ "فتاح 2"
فرط الصوتي لأول مرة، الأسبوع الماضي، خلال زيارة تفقدية للمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إلى معرض منجزات القوة الجوفضائية للحرس الثوري.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "صاروخ "فتّاح 2" فرط الصوتي، يصل مداه إلى 1400 كيلومتر"، مضيفة أن هذا النوع من الصواريخ الباليستية الإيرانية مزود برأس حربي منزلق يسمى "HGV"، يعتبر حديثا ويختلف هذا النوع من المقذوفات عن الرؤوس الحربية المناورة فقط في تصميمها ومسار طيرانها، وتتراوح سرعته من 5 إلى 20 ماخ، حسب التصميم وقول الشركة المصنعة.
وتابعت: "الصاروخ يمكن أن يتضمن طريقة لتغيير اتجاه الهجوم اعتمادا على قدرة رأس "HGV" على التنقل، حيث تعود قوة التنقل هذه، بالإضافة إلى وجود محرك منفصل عن محرك الصاروخ، إلى تصميم جسم الرأس الحربي المنزلق".