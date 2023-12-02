https://sputnikarabic.ae/20231202/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-12-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1083696225.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T23:34+0000
2023-12-02T23:34+0000
2023-12-02T23:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079602817_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_a9fcb1cc5682ea0870f21aa265940b73.jpg
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 12 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".وتابع البيان، أن مناطق 3 بلدات في الجمهورية تعرضت للقصف هي، غورلوفكا، دونيتسك وستارومايخايلوفكا.وبحسب بيان المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة مدنيين اثنين في منطقة كيروفسكي بمدينة دونيتسك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل15 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231202/مروحية-التمساح-الروسية-تدمر-مدرعة-أوكرانية-بدقة-متناهية-فيديو-1083684850.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079602817_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_963d319336955412f052afc874a0b8ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 12 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 30 مقذوفا مختلفة العيارات.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 12 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 30 مقذوفا من عيارات مختلفة
.
وتابع البيان، أن مناطق 3 بلدات في الجمهورية تعرضت للقصف هي، غورلوفكا، دونيتسك وستارومايخايلوفكا.
وبحسب بيان المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة مدنيين اثنين في منطقة كيروفسكي بمدينة دونيتسك.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل15 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.