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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-12-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1083696225.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T23:34+0000
2023-12-02T23:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 12 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".وتابع البيان، أن مناطق 3 بلدات في الجمهورية تعرضت للقصف هي، غورلوفكا، دونيتسك وستارومايخايلوفكا.وبحسب بيان المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة مدنيين اثنين في منطقة كيروفسكي بمدينة دونيتسك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل15 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231202/مروحية-التمساح-الروسية-تدمر-مدرعة-أوكرانية-بدقة-متناهية-فيديو-1083684850.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

23:34 GMT 02.12.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 12 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 30 مقذوفا مختلفة العيارات.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 12 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 30 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وتابع البيان، أن مناطق 3 بلدات في الجمهورية تعرضت للقصف هي، غورلوفكا، دونيتسك وستارومايخايلوفكا.
وبحسب بيان المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة مدنيين اثنين في منطقة كيروفسكي بمدينة دونيتسك.
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحية "التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بدقة متناهية... فيديو
13:23 GMT
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل15 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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