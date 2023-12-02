https://sputnikarabic.ae/20231202/القوات-الجوية-الروسية-تتسلم-مجموعة-من-مقاتلات-سو-30-إس-إم-2-الجديدة-1083694531.html
القوات الجوية الروسية تتسلم مجموعة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" الجديدة
القوات الجوية الروسية تتسلم مجموعة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" الجديدة
أفد المكتب الصحفي للشركة لمصنع "إيركوتسك" للطائرات، جزء من شركة الطائرات المتحدة "روستيخ"، بتسليم مقاتلات "سو-30 إس إم 2" وطائرات تدريب قتالية من طراز... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T19:45+0000
2023-12-02T19:45+0000
2023-12-02T19:45+0000
سلاح روسيا
روسيا
الصناعة
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وأضاف المكتب الصحفي: "مصنع إيركوتسك للطيران يفي في الوقت المناسب بخطة إنتاج طائرات جديدة في إطار أمر دفاع الدولة، وتقوم مجموعة من طائرات التدريب القتالي ياك 130 بإكمال عمليات تسليم هذا النوع من الطائرات في إطار برنامج العام الحالي، وسيتم تسليم "سو 30 إس إم 2" القادمة إلى القوات الجوية الروسية". وقال يوري سليوسار، المدير العام لشركة "واك": "بدأت الشركة بالفعل إنتاج الطائرات وفقا لبرنامج العام المقبل".وتلقت الطائرة الجديدة مجموعة محسنة من إلكترونيات الطيران، وبفضل التحديث، زادت القدرات القتالية للطائرات، إذ زاد نطاق الكشف عن الأهداف الجوية وتحديدها، وتلقى المقاتلون وسائل جديدة عالية الدقة لضرب الأجسام الجوية والبرية والبحرية على مدى عدة مئات من الكيلومترات.وتأتي طائرة التدريب القتالي "ياك 130"، التي وضعت في مكتب تصميم "ياكوفليف"، كطائرة أساسية للتدريب القتالي الأساسي والمتقدم للطيارين، إذ أنها تسمح بتدريب الطيارين على الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع والخامس.
https://sputnikarabic.ae/20231202/مروحية-التمساح-الروسية-تدمر-مدرعة-أوكرانية-بدقة-متناهية-فيديو-1083684850.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا, الصناعة
سلاح روسيا, روسيا, الصناعة
القوات الجوية الروسية تتسلم مجموعة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" الجديدة
أفد المكتب الصحفي للشركة لمصنع "إيركوتسك" للطائرات، جزء من شركة الطائرات المتحدة "روستيخ"، بتسليم مقاتلات "سو-30 إس إم 2" وطائرات تدريب قتالية من طراز "ياك-130" إلى وزارة الدفاع الروسية.
وأضاف المكتب الصحفي: "مصنع إيركوتسك للطيران يفي في الوقت المناسب بخطة إنتاج طائرات جديدة في إطار أمر دفاع الدولة، وتقوم مجموعة من طائرات التدريب القتالي ياك 130 بإكمال عمليات تسليم هذا النوع من الطائرات في إطار برنامج العام الحالي، وسيتم تسليم "سو 30 إس إم 2" القادمة إلى القوات الجوية الروسية".
وقال يوري سليوسار، المدير العام لشركة "واك": "بدأت الشركة بالفعل إنتاج الطائرات وفقا لبرنامج العام المقبل".
وأوضحت "روستخ" أن الطائرة قد اجتازت اختبارات الأرض والطيران، وبعد ذلك ذهبت إلى ميادين العمل.
وتعتبر مقاتلات "سو 30 إس إم 2" النسخة المطورة من "سو 30 إس إم"، التي تخدم في القوات الجوية والطيران البحري.
وتلقت الطائرة الجديدة مجموعة محسنة من إلكترونيات الطيران، وبفضل التحديث، زادت القدرات القتالية للطائرات،
إذ زاد نطاق الكشف عن الأهداف الجوية وتحديدها، وتلقى المقاتلون وسائل جديدة عالية الدقة لضرب الأجسام الجوية والبرية والبحرية على مدى عدة مئات من الكيلومترات.
وتأتي طائرة التدريب القتالي "ياك 130"، التي وضعت في مكتب تصميم "ياكوفليف"، كطائرة أساسية للتدريب القتالي الأساسي والمتقدم للطيارين، إذ أنها تسمح بتدريب الطيارين على الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع والخامس.