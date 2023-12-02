https://sputnikarabic.ae/20231202/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-يعلن-دخول-أول-دفعة-مساعدات-إلى-غزة-منذ-انهيار-الهدنة-1083684683.html

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن دخول أول دفعة مساعدات إلى غزة منذ انهيار الهدنة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن دخول أول دفعة مساعدات إلى غزة منذ انهيار الهدنة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، دخول أول دفعة من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، منذ انهيار الهدنة صباح أمس الجمعة. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T13:20+0000

2023-12-02T13:20+0000

2023-12-02T13:20+0000

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ونقل موقع قناة "الغد" الإخبارية، عن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 50 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة من بينها شاحنتي وقود.من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن معبر رفح الحدودي يعمل، بشكل طبيعي، نافيا ما تردد عن إغلاق المعبر.في سياق متصل، أعلنت مصادر رسمية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 200 شخص؛ وذلك منذ انتهاء الهدنة، صباح أمس الجمعة.وعلى الصعيد الميداني، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية، إن "طائرات الاحتلال جددت غاراتها على بلدة القرارة شمالي خان يونس بجنوب قطاع غزة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "سلاح الجو يواصل غاراته في قطاع غزة، حيث هاجم أكثر من 400 هدف في اليوم الماضي. وقد أغارت طائرات سلاح الجو، خلال ساعات الليلة الماضية، على أكثر من 50 هدفاً؛ في هجوم واسع النطاق في منطقة خان يونس".وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح أمس الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار