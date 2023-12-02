https://sputnikarabic.ae/20231202/نتنياهو-يستدعي-فريق-الموساد-من-قطر-بعد-وصول-مفاوضات-استئناف-الهدنة-إلى-طريق-مسدود-1083684374.html
نتنياهو يستدعي فريق الموساد من قطر بعد وصول مفاوضات استئناف الهدنة إلى طريق مسدود
نتنياهو يستدعي فريق الموساد من قطر بعد وصول مفاوضات استئناف الهدنة إلى طريق مسدود
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس الموساد، دافيد برنياع، والوفد المرافق له إلى قطر، بالعودة إلى إسرائيل، بعد تعثر المفاوضات. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T13:10+0000
2023-12-02T13:10+0000
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حركة حماس
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وقال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان له، إن "المفاوضات بشأن العودة للتهدئة في قطاع غزة وصلت طريقا مسدودا"، مؤكدا أن "حماس لم تف بالتزامها بالإفراج عن جميع الأطفال والنساء الرهائن".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/أردوغان-مجازر-حكومة-نتنياهو-في-غزة-دخلت-التاريخ-بوصفها-وصمة-عار-1083681197.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو يستدعي فريق الموساد من قطر بعد وصول مفاوضات استئناف الهدنة إلى طريق مسدود
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس الموساد، دافيد برنياع، والوفد المرافق له إلى قطر، بالعودة إلى إسرائيل، بعد تعثر المفاوضات.
وقال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان له، إن "المفاوضات بشأن العودة للتهدئة في قطاع غزة وصلت طريقا مسدودا"، مؤكدا أن "حماس لم تف بالتزامها بالإفراج عن جميع الأطفال والنساء الرهائن".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس
في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.