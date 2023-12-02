https://sputnikarabic.ae/20231202/السيسي-يؤكد-ضرورة-تحرك-المجتمع-الدولي-لاستعادة-التهدئة-ووقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1083686680.html

السيسي يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستعادة التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة

السيسي يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستعادة التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T14:40+0000

2023-12-02T14:40+0000

2023-12-02T14:40+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

غزة

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082027665_0:0:2704:1521_1920x0_80_0_0_023d774ec3a14cebb85f1e036dfb4ba2.jpg

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان له، إن "اللقاء شهد التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة".وأضاف البيان أنه "تم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين".من جانبه، أكد الرئيس المصري "ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة والتخفيف من وطأة معاناتهم"، مشدداً على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني".كما أكد السيسي "موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231202/نتنياهو-يستدعي-فريق-الموساد-من-قطر-بعد-وصول-مفاوضات-استئناف-الهدنة-إلى-طريق-مسدود-1083684374.html

https://sputnikarabic.ae/20231202/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-يعلن-دخول-أول-دفعة-مساعدات-إلى-غزة-منذ-انهيار-الهدنة-1083684683.html

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي