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فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة
فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، اليوم الأحد، استهداف قاعدة أمريكية في مطار "أربيل الدولي" شمالي العراق، ردًا على... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T23:10+0000
2023-12-02T23:10+0000
أربيل
العراق
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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بغداد – سبوتنيك. وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن " القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".
https://sputnikarabic.ae/20231126/حزب-الله-العراقي-يعلن-خفض-التصعيد-ضد-القواعد-الأمريكية-حتى-انتهاء-الهدنة-1083484668.html
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أربيل, العراق, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أربيل, العراق, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة

23:10 GMT 02.12.2023
© AFP 2023 / SAFIN HAMEDمطار أربيل الدولي
مطار أربيل الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© AFP 2023 / SAFIN HAMED
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، اليوم الأحد، استهداف قاعدة أمريكية في مطار "أربيل الدولي" شمالي العراق، ردًا على استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
بغداد – سبوتنيك. وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".
الجنود الأمريكيون يتفقدون موقع القصف الإيراني في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
"حزب الله" العراقي يعلن خفض التصعيد ضد القواعد الأمريكية حتى انتهاء الهدنة
26 نوفمبر, 02:30 GMT
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن " القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".
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