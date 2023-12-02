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https://sputnikarabic.ae/20231202/كوريا-الشمالية-تؤكد-أنها-ستعتبر-أي-تدخل-في-تشغيل-أقمارها-الصناعية-إعلان-حرب-1083674012.html
كوريا الشمالية تؤكد أنها ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب
كوريا الشمالية تؤكد أنها ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب
أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، بأن بيونغ يانغ ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T02:20+0000
2023-12-02T02:20+0000
كوريا الشمالية
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قمر اصطناعي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوكالة أن "كوريا الشمالية ستعتبر التدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب"، مؤكدة أن بيونغ يانغ "ستقضي على أقمار الاستطلاع الأمريكية ردا على أي تدخل أمريكي في الأنشطة الفضائية".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أن قمرها الصناعي للتجسس العسكري قام بالتقاط صور للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكن تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونغ يانغ التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.
https://sputnikarabic.ae/20231128/زعيم-كوريا-الشمالية-يتلقى-صورا-للبيت-الأبيض-والبنتاغون-التقطها-قمر-تجسس-صناعي-1083537078.html
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كوريا الشمالية, العالم, قمر اصطناعي
كوريا الشمالية, العالم, قمر اصطناعي

كوريا الشمالية تؤكد أنها ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب

02:20 GMT 02.12.2023
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Photo / KCNA
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أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، بأن بيونغ يانغ ستعتبر أي تدخل في تشغيل أقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوكالة أن "كوريا الشمالية ستعتبر التدخل في تشغيل أقمارها الصناعية إعلان حرب"، مؤكدة أن بيونغ يانغ "ستقضي على أقمار الاستطلاع الأمريكية ردا على أي تدخل أمريكي في الأنشطة الفضائية".
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أن قمرها الصناعي للتجسس العسكري قام بالتقاط صور للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
زعيم كوريا الشمالية يتلقى صورا للبيت الأبيض والبنتاغون التقطها قمر تجسس صناعي
28 نوفمبر, 05:42 GMT
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكن تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونغ يانغ التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.
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