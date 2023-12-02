https://sputnikarabic.ae/20231202/ميسي-يحسم-موقفه-من-المشاركة-في-كأس-العالم-2026-فيديو-1083676435.html
ميسي يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026... فيديو
ميسي يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026... فيديو
قال الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إن هناك شرطا واحدا سيحدد إمكانية مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 المقبلة. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T07:43+0000
2023-12-02T07:43+0000
2023-12-02T07:43+0000
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وفي تصريحات أبرزتها شبكة "ESPN"، أضاف ميسي: "طالما أشعر أنني بحالة جيدة وأنني قادر على الاستمرار في تقديم الأداء، سأفعل ذلك (مواصلة اللعب مع الأرجنتين)".وتابع:م "كل ما أفكر فيه اليوم هو الوصول إلى كوبا أمريكا وأن أكون قادرا على خوض البطولة".وأوضح: "بعد ذلك سيحدد الوقت ما إذا كنت سأشارك في كأس العالم أم لا. سأكون في عمر (39 عاما) الذي لا يسمح لي عادة باللعب في كأس العالم".وأردف: "بدا أنني كنت سأعتزل بعد كأس العالم 2022، الآن أريد أن أكون مع الفريق أكثر من أي وقت مضى".وواصل حديثه: "نحن نمر بلحظة استثنائية وأريد أن أستمتع بها على أكمل وجه، دون التفكير في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلين وهي فترة كبيرة في كرة القدم".وكان ميسي قد صرح في وقت سابق، بأن كأس العالم 2022، ستكون الأخيرة له.وكان ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني لتحقيق كأس العالم 2022 في قطر للمرة الثالثة في التاريخ والأولى في مسيرته.وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, أخبار العالم الآن, الأخبار
رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, أخبار العالم الآن, الأخبار
ميسي يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026... فيديو
قال الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إن هناك شرطا واحدا سيحدد إمكانية مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 المقبلة.
وفي تصريحات أبرزتها شبكة "ESPN"، أضاف ميسي
: "طالما أشعر أنني بحالة جيدة وأنني قادر على الاستمرار في تقديم الأداء، سأفعل ذلك (مواصلة اللعب مع الأرجنتين)".
وتابع:م "كل ما أفكر فيه اليوم هو الوصول إلى كوبا أمريكا وأن أكون قادرا على خوض البطولة".
وأوضح: "بعد ذلك سيحدد الوقت ما إذا كنت سأشارك في كأس العالم أم لا. سأكون في عمر (39 عاما) الذي لا يسمح لي عادة باللعب في كأس العالم".
وأردف: "بدا أنني كنت سأعتزل بعد كأس العالم 2022
، الآن أريد أن أكون مع الفريق أكثر من أي وقت مضى".
وواصل حديثه: "نحن نمر بلحظة استثنائية وأريد أن أستمتع بها على أكمل وجه، دون التفكير في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلين وهي فترة كبيرة في كرة القدم".
وكان ميسي قد صرح في وقت سابق، بأن كأس العالم 2022، ستكون الأخيرة له.
وكان ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني
لتحقيق كأس العالم 2022 في قطر للمرة الثالثة في التاريخ والأولى في مسيرته.
وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.