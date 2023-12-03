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"الأونروا" تحذر من 3 أمراض تهدد سكان غزة
"الأونروا" تحذر من 3 أمراض تهدد سكان غزة
حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من تعرض سكان قطاع غزة لأمراض وبائية ومعوية وجلدية. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T15:53+0000
2023-12-03T15:53+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية لعدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للوكالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.وقال أبو حسنة إن معدل انتشار الأمراض الجلدية في غزة زاد بمقدار 3 أضعاف ما كان عليه في السابق، بينما وصلت معدلات الأمراض المعوية لـ4 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.ولفت المسؤول الأممي إلى انتشار أمراض وبائية مثل التهاب الكبد الوبائي والكوليرا.وجاء ذلك بعدما أعلن توماس وايت، مدير شؤون الوكالة بقطاع غزة، أمس السبت، إن هناك تفشيا لمرض التهاب الكبدي الوبائي في إحدى مدارس الوكالة الأممية بالقطاع.وانتهت يوم الجمعة1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أول هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، منذ بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وكانت الهدنة تنص على السماح بدخول مساعدات إنسانية للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع إضافة إلى تبادل الأسرى بين الجانبين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، وشمل استهدف المستشفيات بصورة أدت إلى تدهور القطاع الصحي في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231123/الأونروا-غزة-فيها-مليون-نازح-وما-نقوم-به-يفوق-قدراتنا-العادية-9-أضعاف-1083417382.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

"الأونروا" تحذر من 3 أمراض تهدد سكان غزة

15:53 GMT 03.12.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBشعار وكالة "أونروا"
شعار وكالة أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من تعرض سكان قطاع غزة لأمراض وبائية ومعوية وجلدية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لعدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للوكالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.
وقال أبو حسنة إن معدل انتشار الأمراض الجلدية في غزة زاد بمقدار 3 أضعاف ما كان عليه في السابق، بينما وصلت معدلات الأمراض المعوية لـ4 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.
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ولفت المسؤول الأممي إلى انتشار أمراض وبائية مثل التهاب الكبد الوبائي والكوليرا.
وجاء ذلك بعدما أعلن توماس وايت، مدير شؤون الوكالة بقطاع غزة، أمس السبت، إن هناك تفشيا لمرض التهاب الكبدي الوبائي في إحدى مدارس الوكالة الأممية بالقطاع.
وانتهت يوم الجمعة1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أول هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، منذ بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت الهدنة تنص على السماح بدخول مساعدات إنسانية للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع إضافة إلى تبادل الأسرى بين الجانبين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، وشمل استهدف المستشفيات بصورة أدت إلى تدهور القطاع الصحي في القطاع.
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