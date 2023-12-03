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تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف العنيف وواشنطن تؤكد دعم تل أبيب اللامحدود
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف العنيف وواشنطن تؤكد دعم تل أبيب اللامحدود
منذ انتهاء الهدنة بين حركات المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، صباح أمس الأول الجمعة، وتواصل تل أبيب قصف قطاع غزة برا وبحرا وجوا. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T00:06+0000
2023-12-03T00:06+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, новый онлайн для белой редактуры
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف العنيف وواشنطن تؤكد دعم تل أبيب اللامحدود

00:06 GMT 03.12.2023
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منذ انتهاء الهدنة بين حركات المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، صباح أمس الأول الجمعة، وتواصل تل أبيب قصف قطاع غزة برا وبحرا وجوا.
القصف الإسرائيلي العشوائي والغاشم أوقع مئات القتلى والجرحى في أقل من 48 ساعة، يضافوا إلى أكثر من أكثر من 15 ألف قتيل، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية، ومدفعيته شنتا مساء السبت، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة وواسعة من مدينة غزة، وشمال القطاع.
وبحسب "وفا"، قتل وأصيب عشرات المواطنين أغلبهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات عنيفة وقصف مدفعي عشوائي على أحياء الشجاعية، والتفاح، والزيتون، والصبرة، والشيخ رضوان، وتل الهوا بمدينة غزة.
ولفتت إلى أن أن عشرات الجثث ملقاة في شوارع أحياء غزة، لم يتمكن أحد من انتشالها بسبب عنف القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة.
على جانب آخر، أبدى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، دعم بلاده اللامحدود، حيث قال إن "الولايات المتحدة ستظل أقرب صديق لإسرائيل- ولن يُسمح لحماس بالانتصار".
وحديث أوستن جاء عشية حديث لنائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس، أكدت فيه بأن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، لكنها أشارت إلى أن ذلك يجب أن يتم مع احترام القانون الإنساني الدولي.
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