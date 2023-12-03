https://sputnikarabic.ae/20231203/الجيش-الإسرائيلي-يرصد-إطلاق-صاروخ-من-سوريا-ويرد-بالمدفعية-على-مصدره---عاجل-1083699757.html

الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من سوريا ويرد بالمدفعية على مصدره

الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من سوريا ويرد بالمدفعية على مصدره

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الأحد، عن "رصد قذيفة أطلقت من سوريا وسقطت في الجولان، وقامت القوات الإسرائيلية بالرد على مصدر إطلاق النار بقصف مدفعي". 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T08:19+0000

2023-12-03T08:19+0000

2023-12-03T08:50+0000

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وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر قناته الرسمية في "إكس": "في وقت سابق اليوم تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة، وقوات جيش الدفاع قصفت بالمدفعية مصادر الإطلاق".من جانب آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، مقتل عنصرين، كانا يؤديان مهمة استشارية في سوريا، جراء قصف إسرائيلي.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس السبت، تعرض بعض النقاط في محيط العاصمة السورية دمشق، إلى عدوان جوي إسرائيلي.وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن تعرض مطار دمشق الدولي إلى عدوان إسرائيلي، أدي إلي خروجه عن الخدمة.وتشن إسرائيل غارات جوية متكررة على مواقع في سوريا، منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231201/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق-1083672949.html

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