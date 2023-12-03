الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من سوريا ويرد بالمدفعية على مصدره
08:19 GMT 03.12.2023 (تم التحديث: 08:50 GMT 03.12.2023)
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الأحد، عن "رصد قذيفة أطلقت من سوريا وسقطت في الجولان، وقامت القوات الإسرائيلية بالرد على مصدر إطلاق النار بقصف مدفعي".
وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر قناته الرسمية في "إكس": "في وقت سابق اليوم تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة، وقوات جيش الدفاع قصفت بالمدفعية مصادر الإطلاق".
وأضاف "كما قام مخربون في وقت سابق الليلة الماضية بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان سقط في منطقة مفتوحة قرب بلدة يفتاح دون وقوع إصابات. كما قصف جيش الدفاع بالمدفعية عدة مناطق داخل لبنان".
في وقت سابق اليوم تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة. قوات جيش الدفاع قصفت بالمدفعية مصادر الإطلاق.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 3, 2023
كما قام مخربون في وقت سابق الليلة الماضية بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان سقط في منطقة مفتوحة قرب بلدة يفتاح دون وقوع إصابات.…
من جانب آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، مقتل عنصرين، كانا يؤديان مهمة استشارية في سوريا، جراء قصف إسرائيلي.
وقال بيان للحرس الثوري: "قتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني، خلال مهمة استشارية في سوريا، بقصف إسرائيلي".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس السبت، تعرض بعض النقاط في محيط العاصمة السورية دمشق، إلى عدوان جوي إسرائيلي.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، على لسان مصدر عسكري: "حوالي الساعة 1:35 من فجر اليوم السبت، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل؛ مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وأضافت: "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت إلى صواريخ العدوان، وأسقطت معظمها. والعدوان أدى إلى وقوع خسائر مادية في مواقع الاستهداف".
وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن تعرض مطار دمشق الدولي إلى عدوان إسرائيلي، أدي إلي خروجه عن الخدمة.
وتشن إسرائيل غارات جوية متكررة على مواقع في سوريا، منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.