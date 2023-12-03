https://sputnikarabic.ae/20231203/الرئيس-الإيراني-يقترح-إجراء-استطلاعات-رأي-لاكتشاف-الدعم-الدولي-لغزة-1083705939.html

الرئيس الإيراني يقترح إجراء "استطلاعات رأي" لاكتشاف الدعم الدولي لغزة

الرئيس الإيراني يقترح إجراء "استطلاعات رأي" لاكتشاف الدعم الدولي لغزة

اقترح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن تجري دول مختلفة، بما في ذلك اليابان، استطلاعات رأي، ‏لتحديد مدى تأييد شعوبها للأمة الفلسطينية.‏ 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T12:32+0000

2023-12-03T12:32+0000

2023-12-03T12:32+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار اليابان

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082350928_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_c3969677c1b232a539d530db5c475139.jpg

وأشار رئيسي، أمس السبت، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى أنه "يمكن للدول المختلفة، بما في ذلك اليابان، أن تراقب بشكل مباشر مستوى الدعم لحقوق الأمة الفلسطينية من خلال إجراء الاستفتاءات، على الرغم من أن الدول الغربية تخشى بشدة إجراء مثل هذه الانتخابات"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".ووصف رئيسي في الاتصال، قضية غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني بحق سكان القطاع، بأنها "أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث".كما أكد الرئيس الإيراني لكيشيدا، على "ضرورة التوضيح الصحيح لواقع القضية الفلسطينية وغزة، ومرور 75 عاما من الاحتلال الإسرائيلي، والسياسات الصهيونية التي حوّلت غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم".فيما وصف أمريكا بأنها "مرتكب الجرائم الرئيسي، والداعم الرئيسي لـ “آلة الحرب” التي يستخدمها النظام الصهيوني ضد الشعب الأعزل في قطاع غزة المحاصر".من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال الاتصال الهاتفي، بمواقف إيران بشأن التطورات في غزة، وأعرب عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في تلك المنطقة، وأكد على ضرورة بذل الجهود لوقف الهجمات على المدنيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة الماضية 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين. وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231203/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-القصف-العنيف-وواشنطن-تؤكد-دعم-تل-أبيب-اللامحدود-1083696369.html

إيران

أخبار إيران

أخبار اليابان

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار اليابان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى