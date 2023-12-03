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https://sputnikarabic.ae/20231203/بركان-ميرابي-يخلف-مفقودين-وأعمدة-رماد-والسلطات-تحظر-الاقتراب-فيديو--1083716462.html
بركان ميرابي يخلف مفقودين وأعمدة رماد والسلطات تحظر الاقتراب... فيديو
بركان ميرابي يخلف مفقودين وأعمدة رماد والسلطات تحظر الاقتراب... فيديو
أفاد مركز علوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، اليوم الأحد، بثوران بركان جبل ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية في إندونيسيا، الذي خلّف عشرات... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T18:18+0000
2023-12-03T18:18+0000
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وأوضح المركز أن سحبا من الرماد الساخن عامت في الجو على مسافات بعيدة شمالا تجاوزت عدة أميال.وأعلنت السلطات فرض منطقة محظورة حول منطقة بركان ميرابي في جزيرة سومطرة على ارتفاع 2891 مترا، بعد تصنيفه كثالث أعلى مستوى تأهب.ولم تذكر أي جهة رسمية أو غير رسمية وقوع أي إصابات أو ضحايا نتيجة ثوران البركان، لكن ما زال 42 شخصا في عداد المفقودين.وأفاد أحمد ريفاندي، المسؤول في مركز مراقبة ميرابي، بعدم وقوع إصابات، مشددا على أهمية بقاء القرويين على بعد 3 كيلومترات على الأقل من فوهة البركان، وأن يكونوا مدركين لخطر الحمم البركانية المحتملة.
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بركان ميرابي يخلف مفقودين وأعمدة رماد والسلطات تحظر الاقتراب... فيديو

18:18 GMT 03.12.2023
© AFP 2023 / Devi Rahman ثوران بركان ميرابي في سليمان، إندونيسيا، 11 مارس 2023.
 ثوران بركان ميرابي في سليمان، إندونيسيا، 11 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / Devi Rahman
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أفاد مركز علوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، اليوم الأحد، بثوران بركان جبل ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية في إندونيسيا، الذي خلّف عشرات المفقودين وأعمدة من الرماد لأكثر من 3 آلاف متر في الهواء.
وأوضح المركز أن سحبا من الرماد الساخن عامت في الجو على مسافات بعيدة شمالا تجاوزت عدة أميال.
وأعلنت السلطات فرض منطقة محظورة حول منطقة بركان ميرابي في جزيرة سومطرة على ارتفاع 2891 مترا، بعد تصنيفه كثالث أعلى مستوى تأهب.
ولم تذكر أي جهة رسمية أو غير رسمية وقوع أي إصابات أو ضحايا نتيجة ثوران البركان، لكن ما زال 42 شخصا في عداد المفقودين.
وأفاد أحمد ريفاندي، المسؤول في مركز مراقبة ميرابي، بعدم وقوع إصابات، مشددا على أهمية بقاء القرويين على بعد 3 كيلومترات على الأقل من فوهة البركان، وأن يكونوا مدركين لخطر الحمم البركانية المحتملة.
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