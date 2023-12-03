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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/خبير-عسكري-أمريكي-يؤكد-دفع-الغرب-لأوكرانيا-نحو-تقبل-الهزيمة-وتبعاتها-1083711937.html
خبير عسكري أمريكي يؤكد دفع الغرب لأوكرانيا نحو تقبل الهزيمة وتبعاتها
خبير عسكري أمريكي يؤكد دفع الغرب لأوكرانيا نحو تقبل الهزيمة وتبعاتها
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، اليوم الأحد، بأن الغرب بدأ يعي عدم مقدرة أوكرانيا على الانتصار في الحرب، ما أدى إلى تزايد الضغط على كييف لقبول... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T15:24+0000
2023-12-03T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأوضح ريتر في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن "العديد ممن كانوا يثقون بفكرة انتصار أوكرانيا، أصبحوا يدفعون باتجاه تسوية الصراع من خلال التفاوض، مع الاعتراف بخسارة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا مقابل السلام".ورأى الخبير أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من مكانتها العالمية كحليف موثوق بسبب الهزائم المتتالية للجيش الأوكراني.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. في أكثر من مناسبة استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف رفضت ذلك، وحظرته على المستوى التشريعي.وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا لم تغلق باب الحوار قط، ولكن على الجانب الآخر أن يعلن نواياه بشكل واضح ومباشر.
https://sputnikarabic.ae/20231203/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-بباطن-الأرض-للتحكم-بمنظومات-الدفاع-الجوي--عاجل-1083704725.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

خبير عسكري أمريكي يؤكد دفع الغرب لأوكرانيا نحو تقبل الهزيمة وتبعاتها

15:24 GMT 03.12.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، اليوم الأحد، بأن الغرب بدأ يعي عدم مقدرة أوكرانيا على الانتصار في الحرب، ما أدى إلى تزايد الضغط على كييف لقبول التسوية مع تخليها عن الأراضي التي خسرتها.
وأوضح ريتر في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن "العديد ممن كانوا يثقون بفكرة انتصار أوكرانيا، أصبحوا يدفعون باتجاه تسوية الصراع من خلال التفاوض، مع الاعتراف بخسارة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا مقابل السلام".
وأشار ريتر إلى الخسارات الكبيرة للجيش الأوكراني في المعارك تؤدي لنتائج سلبية على الحليف الرئيسي لأوكرانيا، وهو الولايات المتحدة.
ورأى الخبير أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من مكانتها العالمية كحليف موثوق بسبب الهزائم المتتالية للجيش الأوكراني.
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا بباطن الأرض للتحكم بمنظومات الدفاع الجوي
11:27 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. في أكثر من مناسبة استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف رفضت ذلك، وحظرته على المستوى التشريعي.
وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا لم تغلق باب الحوار قط، ولكن على الجانب الآخر أن يعلن نواياه بشكل واضح ومباشر.
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