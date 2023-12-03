https://sputnikarabic.ae/20231203/خبير-عسكري-أمريكي-يؤكد-دفع-الغرب-لأوكرانيا-نحو-تقبل-الهزيمة-وتبعاتها-1083711937.html

خبير عسكري أمريكي يؤكد دفع الغرب لأوكرانيا نحو تقبل الهزيمة وتبعاتها

خبير عسكري أمريكي يؤكد دفع الغرب لأوكرانيا نحو تقبل الهزيمة وتبعاتها

صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، اليوم الأحد، بأن الغرب بدأ يعي عدم مقدرة أوكرانيا على الانتصار في الحرب، ما أدى إلى تزايد الضغط على كييف لقبول... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T15:24+0000

2023-12-03T15:24+0000

2023-12-03T15:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78f8f210315eded937291e6a39396b57.jpg

وأوضح ريتر في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن "العديد ممن كانوا يثقون بفكرة انتصار أوكرانيا، أصبحوا يدفعون باتجاه تسوية الصراع من خلال التفاوض، مع الاعتراف بخسارة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا مقابل السلام".ورأى الخبير أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من مكانتها العالمية كحليف موثوق بسبب الهزائم المتتالية للجيش الأوكراني.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. في أكثر من مناسبة استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف رفضت ذلك، وحظرته على المستوى التشريعي.وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا لم تغلق باب الحوار قط، ولكن على الجانب الآخر أن يعلن نواياه بشكل واضح ومباشر.

https://sputnikarabic.ae/20231203/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-بباطن-الأرض-للتحكم-بمنظومات-الدفاع-الجوي--عاجل-1083704725.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا