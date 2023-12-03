https://sputnikarabic.ae/20231203/خبير-عسكري-أمريكي-يؤكد-دفع-الغرب-لأوكرانيا-نحو-تقبل-الهزيمة-وتبعاتها-1083711937.html
خبير عسكري أمريكي يؤكد دفع الغرب لأوكرانيا نحو تقبل الهزيمة وتبعاتها
خبير عسكري أمريكي يؤكد دفع الغرب لأوكرانيا نحو تقبل الهزيمة وتبعاتها
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، اليوم الأحد، بأن الغرب بدأ يعي عدم مقدرة أوكرانيا على الانتصار في الحرب، ما أدى إلى تزايد الضغط على كييف لقبول... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T15:24+0000
2023-12-03T15:24+0000
2023-12-03T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأوضح ريتر في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن "العديد ممن كانوا يثقون بفكرة انتصار أوكرانيا، أصبحوا يدفعون باتجاه تسوية الصراع من خلال التفاوض، مع الاعتراف بخسارة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا مقابل السلام".ورأى الخبير أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من مكانتها العالمية كحليف موثوق بسبب الهزائم المتتالية للجيش الأوكراني.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. في أكثر من مناسبة استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف رفضت ذلك، وحظرته على المستوى التشريعي.وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا لم تغلق باب الحوار قط، ولكن على الجانب الآخر أن يعلن نواياه بشكل واضح ومباشر.
https://sputnikarabic.ae/20231203/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-بباطن-الأرض-للتحكم-بمنظومات-الدفاع-الجوي--عاجل-1083704725.html
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
خبير عسكري أمريكي يؤكد دفع الغرب لأوكرانيا نحو تقبل الهزيمة وتبعاتها
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، اليوم الأحد، بأن الغرب بدأ يعي عدم مقدرة أوكرانيا على الانتصار في الحرب، ما أدى إلى تزايد الضغط على كييف لقبول التسوية مع تخليها عن الأراضي التي خسرتها.
وأوضح ريتر في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن "العديد ممن كانوا يثقون بفكرة انتصار أوكرانيا، أصبحوا يدفعون باتجاه تسوية الصراع من خلال التفاوض، مع الاعتراف بخسارة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا مقابل السلام".
وأشار ريتر إلى الخسارات الكبيرة للجيش الأوكراني في المعارك تؤدي لنتائج سلبية على الحليف الرئيسي لأوكرانيا، وهو الولايات المتحدة.
ورأى الخبير أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من مكانتها العالمية كحليف موثوق بسبب الهزائم المتتالية للجيش الأوكراني.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية
، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. في أكثر من مناسبة استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف رفضت ذلك، وحظرته على المستوى التشريعي.
وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا لم تغلق باب الحوار قط، ولكن على الجانب الآخر أن يعلن نواياه بشكل واضح ومباشر.