عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231203/دراسة-تزعم-قدرة-روبوت-ذكاء-اصطناعي-على-إنتاج-الأكسجين-اللازم-لاستعمار-المريخ-1083704582.html
دراسة تزعم قدرة روبوت ذكاء اصطناعي على إنتاج الأكسجين اللازم لاستعمار المريخ
دراسة تزعم قدرة روبوت ذكاء اصطناعي على إنتاج الأكسجين اللازم لاستعمار المريخ
توصلت دراسة جديدة إلى أنه يمكن لروبوت متخصص في الكيمياء، والمدعوم بتقنية "الذكاء الاصطناعي"، أن يحل لغز ‏توفير الأكسجين للبشر على المريخ.‏ 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T11:26+0000
2023-12-03T11:26+0000
مجتمع
كوكب المريخ
الفضاء
علوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1d/1083591182_0:6:3501:1975_1920x0_80_0_0_9bd3abade38d05594c14e1e3f8ab08d5.jpg
ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "نيتشر"، أن روبوت الذكاء الاصطناعي في إمكانه بسرعة اكتشاف كيفية طهي الأكسجين الحيوي من أجل البقاء على سطح الكوكب الأحمر، مقارنة بقدرات البشر، الذين قد يستغرقون عمرا كاملا لاستكمال مثل هذه المهمة.وتوضح الورقة البحثية أن سبب وراء تفوق الروبوت الكيميائي، هو وجود أكثر من مليون محفز محتمل لتفاعل تطور الأكسجين على المريخ، وهو ما يساعده على التوليف الآلي والتحسين الذكي للمحفزات لتفاعل تطور الأكسجين من النيازك المريخية".وكتب الباحثون: "إن العملية برمتها، بما في ذلك المعالجة المسبقة لخام المريخ، وتوليف المحفز، والتوصيف، والاختبار، والأهم من ذلك، البحث عن صيغة المحفز الأمثل، يتم إجراؤها دون تدخل بشري".وتتصور الدراسة، أنه بدلا من العمر الذي قد يستهلكه الإنسان باستخدام طريقة التجربة والخطأ، يمكن لروبوتات "الذكاء الاصطناعي" أن تحل اللغز في غضون 6 أسابيع فقط. وهنا يوضح البحث العلمي: "في غضون 6 أسابيع، قام كيميائي "الذكاء الاصطناعي" ببناء نموذج تنبؤي من خلال التعلم من ما يقرب من 30 ألف مجموعة بيانات نظرية، و243 مجموعة بيانات تجريبية".وخلص مؤلفو الدراسة إلى أنها "تقدم دليلا على أن الكيميائي المتقدم للذكاء الاصطناعي يمكنه، من دون تدخل بشري، تصنيع محفزات الموارد التعليمية المفتوحة على المريخ من الخامات المحلية".
https://sputnikarabic.ae/20230903/دراسة-استعمار-المريخ-يحتاج-22-شخصا-فقط-لكن-بمواصفات-محددة-1080650965.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1d/1083591182_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f164549634544fa57a765f07e504081f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوكب المريخ, الفضاء, علوم, الأخبار
كوكب المريخ, الفضاء, علوم, الأخبار

دراسة تزعم قدرة روبوت ذكاء اصطناعي على إنتاج الأكسجين اللازم لاستعمار المريخ

11:26 GMT 03.12.2023
© Photo / unsplash/ Planet Volumesالمريخ
المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
المريخ
© Photo / unsplash/ Planet Volumes
تابعنا عبر
توصلت دراسة جديدة إلى أنه يمكن لروبوت متخصص في الكيمياء، والمدعوم بتقنية "الذكاء الاصطناعي"، أن يحل لغز ‏توفير الأكسجين للبشر على المريخ.‏
ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "نيتشر"، أن روبوت الذكاء الاصطناعي في إمكانه بسرعة اكتشاف كيفية طهي الأكسجين الحيوي من أجل البقاء على سطح الكوكب الأحمر، مقارنة بقدرات البشر، الذين قد يستغرقون عمرا كاملا لاستكمال مثل هذه المهمة.
وتوضح الورقة البحثية أن سبب وراء تفوق الروبوت الكيميائي، هو وجود أكثر من مليون محفز محتمل لتفاعل تطور الأكسجين على المريخ، وهو ما يساعده على التوليف الآلي والتحسين الذكي للمحفزات لتفاعل تطور الأكسجين من النيازك المريخية".
وكتب الباحثون: "إن العملية برمتها، بما في ذلك المعالجة المسبقة لخام المريخ، وتوليف المحفز، والتوصيف، والاختبار، والأهم من ذلك، البحث عن صيغة المحفز الأمثل، يتم إجراؤها دون تدخل بشري".
صورة لسطح المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
مجتمع
دراسة: استعمار المريخ يحتاج 22 شخصا فقط لكن بمواصفات محددة
3 سبتمبر, 09:17 GMT
وتتصور الدراسة، أنه بدلا من العمر الذي قد يستهلكه الإنسان باستخدام طريقة التجربة والخطأ، يمكن لروبوتات "الذكاء الاصطناعي" أن تحل اللغز في غضون 6 أسابيع فقط.
وهنا يوضح البحث العلمي: "في غضون 6 أسابيع، قام كيميائي "الذكاء الاصطناعي" ببناء نموذج تنبؤي من خلال التعلم من ما يقرب من 30 ألف مجموعة بيانات نظرية، و243 مجموعة بيانات تجريبية".
وخلص مؤلفو الدراسة إلى أنها "تقدم دليلا على أن الكيميائي المتقدم للذكاء الاصطناعي يمكنه، من دون تدخل بشري، تصنيع محفزات الموارد التعليمية المفتوحة على المريخ من الخامات المحلية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعلن توسيع الهجوم داخل غزة... صور وفيديو06:34 GMTБойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала