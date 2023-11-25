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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/إعلام-غربي-يحذر-أوكرانيا-من-طائرة-مسيرة-روسية-مزودة-بالذكاء-الاصطناعي-1083479313.html
إعلام غربي يحذر أوكرانيا من طائرة مسيرة روسية مزودة بالذكاء الاصطناعي
إعلام غربي يحذر أوكرانيا من طائرة مسيرة روسية مزودة بالذكاء الاصطناعي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجيل الجديد من الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" يشكل تهديدًا خطيرًا للقوات المسلحة الأوكرانية. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T19:20+0000
2023-11-25T19:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في مقال منشور في صحيفة غربية: "لانتسيت" من طراز 53، أو كما يطلق عليها أيضًا "إزديبلي - 53"، قادرة على تحديد الأهداف بشكل مستقل والتعرف عليها واتخاذ القرارات بشأن تدميرها، كما يمكنها مهاجمة مدفعية ومواقع وتجمعات الجنود الأوكرانيين بشكل فعال"."لانتسيت" هي طائرة من دون طيار برأس حربي متكامل قادر على التحليق الطويل الأمد فوق ساحة المعركة، واكتشاف الهدف بشكل مستقل، وإذا لزم الأمر تدميره عن طريق الانقضاض مثل صاروخ موجه.وتم تصميم "لانتسيت" وفقًا لمخطط ديناميكي هوائي "X المزدوج" غير عادي، بحسب الشركة.ويتيح هذا التصميم للطائرة الانقضاض بسرعات عالية جدًا، مع القدرة على حمل وزن كبير، يصل إلى 12 كيلوغرام، وهو تصميم نفذ لأول مرة، بحسب الشركة المصنعة "روستيخ".
https://sputnikarabic.ae/20231125/جنرال-أوكراني-سابق-يكشف-عن-سلاح-روسي-يضع-قوات-كييف-في-مأزق-1083475462.html
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام غربي يحذر أوكرانيا من طائرة مسيرة روسية مزودة بالذكاء الاصطناعي

19:20 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 19:21 GMT 25.11.2023)
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افتتاح المنتدى التقني العسكري أرميا 2019 في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجيل الجديد من الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" يشكل تهديدًا خطيرًا للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في مقال منشور في صحيفة غربية: "لانتسيت" من طراز 53، أو كما يطلق عليها أيضًا "إزديبلي - 53"، قادرة على تحديد الأهداف بشكل مستقل والتعرف عليها واتخاذ القرارات بشأن تدميرها، كما يمكنها مهاجمة مدفعية ومواقع وتجمعات الجنود الأوكرانيين بشكل فعال".

وأشار صحيفة "فيلت" إلى أن التعديل الجديد يمكن أن يكون مزودًا بالذكاء الاصطناعي.

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16:10 GMT
"لانتسيت" هي طائرة من دون طيار برأس حربي متكامل قادر على التحليق الطويل الأمد فوق ساحة المعركة، واكتشاف الهدف بشكل مستقل، وإذا لزم الأمر تدميره عن طريق الانقضاض مثل صاروخ موجه.
وتم تصميم "لانتسيت" وفقًا لمخطط ديناميكي هوائي "X المزدوج" غير عادي، بحسب الشركة.
ويتيح هذا التصميم للطائرة الانقضاض بسرعات عالية جدًا، مع القدرة على حمل وزن كبير، يصل إلى 12 كيلوغرام، وهو تصميم نفذ لأول مرة، بحسب الشركة المصنعة "روستيخ".
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