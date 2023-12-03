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https://sputnikarabic.ae/20231203/سياسي-فرنسي-يكشف-تغير-الخطاب-الإعلامي-في-بلاده-حول-أوكرانيا-وإقراره-بهزيمتها-1083702578.html
سياسي فرنسي يكشف تغير الخطاب الإعلامي في بلاده حول أوكرانيا وإقراره بهزيمتها
سياسي فرنسي يكشف تغير الخطاب الإعلامي في بلاده حول أوكرانيا وإقراره بهزيمتها
كتب زعيم حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" أن وسائل الإعلام الفرنسية غيرت تماما خطابها حول الصراع في أوكرانيا. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T10:05+0000
2023-12-03T10:05+0000
العالم
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وقال فيليبو ساخطا: "تغيير كامل بالسرد في وسائل الإعلام الفرنسية، في الوقت الذي كنا نتعرض فيه للإهانة لمدة 18 شهرًا لجرأتنا على قول ما هو واضح: زيلينسكي سيخسر ومن الواضح أنه يجب علينا وقف المذبحة، والتوقف عن إرسال أسلحتنا وأموالنا إلى هناك، كان يجب أن تكون قد عقدت المفاوضات حول السلام!".هكذا علق فيليبو على تقرير قناة LCI التلفزيونية الفرنسية بعنوان "ماذا لو خسرت أوكرانيا في النهاية".تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20231203/مسيرات-روسية-تدمر-أهدافا-أوكرانية-متعددة-بلا-هوادة-فيديو-1083701769.html
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العالم
العالم

سياسي فرنسي يكشف تغير الخطاب الإعلامي في بلاده حول أوكرانيا وإقراره بهزيمتها

10:05 GMT 03.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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كتب زعيم حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" أن وسائل الإعلام الفرنسية غيرت تماما خطابها حول الصراع في أوكرانيا.
وقال فيليبو ساخطا: "تغيير كامل بالسرد في وسائل الإعلام الفرنسية، في الوقت الذي كنا نتعرض فيه للإهانة لمدة 18 شهرًا لجرأتنا على قول ما هو واضح: زيلينسكي سيخسر ومن الواضح أنه يجب علينا وقف المذبحة، والتوقف عن إرسال أسلحتنا وأموالنا إلى هناك، كان يجب أن تكون قد عقدت المفاوضات حول السلام!".
استهداف مخابئ ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل مسيرات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات روسية تدمر أهدافا أوكرانية متعددة بلا هوادة... فيديو
08:59 GMT
هكذا علق فيليبو على تقرير قناة LCI التلفزيونية الفرنسية بعنوان "ماذا لو خسرت أوكرانيا في النهاية".
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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