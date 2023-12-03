عربي
https://sputnikarabic.ae/20231203/عضو-تجارة-وصناعة-عمان-إنشاء-صندوق-المناخ-يحتاج-لحوكمة-وآليات-غير-مسيسة-لاستمراريته-1083710535.html
عضو "تجارة وصناعة ‏عمان": إنشاء "صندوق المناخ" يحتاج لحوكمة وآليات "غير مسيسة" لاستمراريته
عضو "تجارة وصناعة ‏عمان": إنشاء "صندوق المناخ" يحتاج لحوكمة وآليات "غير مسيسة" لاستمراريته
يترقب العالم قرارت قمة مؤتمر المناخ "كوب 28"، المنعقدة في الإمارات في الوقت الراهن، في ظل تغيرات مناخية حادة تنذر بعواقب وخيمة على العديد من المجالات. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T14:50+0000
2023-12-03T14:50+0000
حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار المناخ في العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083644584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc9a4428d81d8214a314569a83b6a403.jpg
وتمثلت الخطوة الأولى من القمة المنعقدة في الإمارات في تدشن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة، صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.ووفق البيانات الرسمية، فإن الصندوق الإماراتي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.ورغم إحداث الصندوق إلا أن التخوفات ترتبط بآلية عمل الصندوق واستمراريته، وكذلك آلية مساهمة الدول الكبرى فيه.في هذا الإطار، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ‏عمان خلفان الطوقي، إن الصندوق الذي أسسته الإمارات لا بد أن يساعد الدول النامية، عبر آلية عادلة لتقسيم المعونة بنسبة وتناسب، حسب الإمكانيات وعدد السكان والمخاطر.وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدول النامية بحاجة لبرامج تحفيزية للقطاع الخاص، من أجل الحصول على إمكانيات معرفية وعلمية لتدشين برامج تتناسب مع التغير المناخي.ووفق الطوقي، فإن المبادرات البحثية ذات العلاقة بالتغير المناخي، بحاجة إلى تحفيز ودعم من خلال الصندوق، من أجل المساهمة بقدر أكبر في الانتقال إلى الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.وشدد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ‏عمان على ضرورة التزام الدول الكبرى بمساهمات أكبر في الصندوق، من أجل استمرارية الصندوق ودعم الابتكارات والمساهمة في التخفيف من مخاطر التغير المناخي.ويرى خلفان الطوقي أن آلية المساهمة المالية للدول في الصندوق يجب أن تكون تناسبية وفق حجم الدول وقدرتها المالية.وأشار الطوقي إلى أن نجاح الصندوق في تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها، يرتبط بالحوكمة والقدرة على إلزام الدول بالمساهمات المالية، ووضع مقررات وآليات محايدة بعيدة عن التجاذب السياسي.وقال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إن الهدف من هذا الصندوق يعود إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما جاء خلال افتتاح أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" يوم الجمعة الماضي، في إمارة دبي، والتي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28".ومن المفترض أن يدلي خلال الجزء الأول من القمة، 137 رئيس دولة وحكومة ببيانات وطنية، على أن يستأنف الجزء الرفيع المستوى خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر، حيث سيدلي خلاله 30 رئيس دولة وحكومة ببياناتهم الوطنية.
https://sputnikarabic.ae/20231201/محمد-بن-زايد-يدشن-صندوقا-بـ30-مليار-دولار-للحلول-المناخية-لتحفيز-الاستثمارات--1083651419.html
https://sputnikarabic.ae/20231202/البنك-الدولي-يخصص-45-من-تمويلاته-السنوية-لصالح-مشاريع-المناخ-1083682702.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083644584_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6da19ecbc5aeaef35d28b1892a2a1a2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

عضو "تجارة وصناعة ‏عمان": إنشاء "صندوق المناخ" يحتاج لحوكمة وآليات "غير مسيسة" لاستمراريته

14:50 GMT 03.12.2023
© AFP 2023 / Giuseppe Cacaceالمندوبون يلتقطون صورهم في مكان انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في "كوب 28" في دبي في 30 نوفمبر 2023.
المندوبون يلتقطون صورهم في مكان انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في كوب 28 في دبي في 30 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
تابعنا عبر
حصري
يترقب العالم قرارت قمة مؤتمر المناخ "كوب 28"، المنعقدة في الإمارات في الوقت الراهن، في ظل تغيرات مناخية حادة تنذر بعواقب وخيمة على العديد من المجالات.
وتمثلت الخطوة الأولى من القمة المنعقدة في الإمارات في تدشن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة، صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
محمد بن زايد يدشن صندوقا بـ30 مليار دولار للحلول المناخية لتحفيز الاستثمارات
1 ديسمبر, 10:42 GMT
ووفق البيانات الرسمية، فإن الصندوق الإماراتي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
ورغم إحداث الصندوق إلا أن التخوفات ترتبط بآلية عمل الصندوق واستمراريته، وكذلك آلية مساهمة الدول الكبرى فيه.
في هذا الإطار، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ‏عمان خلفان الطوقي، إن الصندوق الذي أسسته الإمارات لا بد أن يساعد الدول النامية، عبر آلية عادلة لتقسيم المعونة بنسبة وتناسب، حسب الإمكانيات وعدد السكان والمخاطر.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدول النامية بحاجة لبرامج تحفيزية للقطاع الخاص، من أجل الحصول على إمكانيات معرفية وعلمية لتدشين برامج تتناسب مع التغير المناخي.
ووفق الطوقي، فإن المبادرات البحثية ذات العلاقة بالتغير المناخي، بحاجة إلى تحفيز ودعم من خلال الصندوق، من أجل المساهمة بقدر أكبر في الانتقال إلى الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
بناء البنك الدولي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
البنك الدولي يخصص 45% من تمويلاته السنوية لصالح مشاريع المناخ
أمس, 12:26 GMT
وشدد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ‏عمان على ضرورة التزام الدول الكبرى بمساهمات أكبر في الصندوق، من أجل استمرارية الصندوق ودعم الابتكارات والمساهمة في التخفيف من مخاطر التغير المناخي.
ويرى خلفان الطوقي أن آلية المساهمة المالية للدول في الصندوق يجب أن تكون تناسبية وفق حجم الدول وقدرتها المالية.
وأشار الطوقي إلى أن نجاح الصندوق في تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها، يرتبط بالحوكمة والقدرة على إلزام الدول بالمساهمات المالية، ووضع مقررات وآليات محايدة بعيدة عن التجاذب السياسي.
وقال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إن الهدف من هذا الصندوق يعود إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما جاء خلال افتتاح أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" يوم الجمعة الماضي، في إمارة دبي، والتي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28".
وأكد ابن زايد أن الإمارات تعتزم استثمار حوالي 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات الـ7 المقبلة لتمويل العمل المناخي.
ومن المفترض أن يدلي خلال الجزء الأول من القمة، 137 رئيس دولة وحكومة ببيانات وطنية، على أن يستأنف الجزء الرفيع المستوى خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر، حيث سيدلي خلاله 30 رئيس دولة وحكومة ببياناتهم الوطنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعلن توسيع الهجوم داخل غزة... صور وفيديو06:34 GMTБойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала