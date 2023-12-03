https://sputnikarabic.ae/20231203/قائد-الجيش-الليبي-يبحث-مع-نائب-وزير-الدفاع-الروسي-في-بنغازي-التعاون-المشترك-بين-البلدين-1083696606.html

قائد الجيش الليبي يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي في بنغازي التعاون المشترك بين البلدين

قائد الجيش الليبي يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي في بنغازي التعاون المشترك بين البلدين

التقى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بنائب وزير الدفاع الروسي يونس يفكيروف، في بنغازي، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T01:44+0000

2023-12-03T01:44+0000

2023-12-03T01:45+0000

أخبار ليبيا اليوم

خليفة حفتر

روسيا

وزير الدفاع الروسي

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بنغازي - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الليبية، السبت، إن "القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، استقبل في مكتبه بمقرّ القيادة العامة، في بنغازي نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف والوفد المُرافق له، حيث تم التباحث حول سبل التعاون المُشترك بين البلدين".وكان المشير حفتر وصل إلى روسيا، سبتمبر/أيلول الماضي، لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أنه "بناءً على الدعوة الواردة من دولة روسيا الاتحادية، قام القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر بزيارة روسيا في 2023.9.26، حيث كان نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف في مقدمة مستقبليه، وأجريت مراسم الاستقبال وعزف النشيد الوطني للدولتين ترحيباً بزيارة القائد العام لروسيا".وأضاف البيان أن "هذه الزيارة تشهد إجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المُشترك".وكان وفد عسكري روسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف قد وصل إلى ليبيا في 22 أغسطس/ آب الماضي، في أول زيارة من نوعها تلبية لدعوة من قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.وجاءت هذه الزيارة في أعقاب المحادثات الروسية الليبية في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن الدولي، والمنتدى العسكري التقني "الجيش-2023".

https://sputnikarabic.ae/20231121/قائد-الجيش-الليبي-يبحث-مع-رئيس-الحكومة-المكلفة-من-البرلمان-تطورات-إعمار-درنة-1083358075.html

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