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- سبوتنيك عربي, 1920
في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20231121/قائد-الجيش-الليبي-يبحث-مع-رئيس-الحكومة-المكلفة-من-البرلمان-تطورات-إعمار-درنة-1083358075.html
قائد الجيش الليبي يبحث مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان تطورات إعمار درنة
قائد الجيش الليبي يبحث مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان تطورات إعمار درنة
بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، تطورات إعمار مدينة درنة، مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد ورئيس... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T18:36+0000
2023-11-21T18:36+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وقال الجيش الليبي في بيان إن اللقاء الذي عُقد اليوم بمدينة بنغازي تضمن مناقشة آخر المُستجدات المحلية.واطلع حفتر، على الخطوات التنفيذية لصندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر جراء إعصار دانيال المُدمر، وسير العمل في تلك المناطق. حسب البيان.وأضاف البيان، أنه تمت مناقشة سير العمل لمشاريع لجنة إعادة الإعمار في مدينة بنغازي وباقي المدن الليبية.ووفقا للبيان، أكد حفتر خلال اللقاء أهمية تسليم المشاريع المُنجزة في موعدها المُحدد، وضرورة متابعة باقي المشاريع في كل المدن المُستهدفة من إعادة الإعمار.يذكر أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
https://sputnikarabic.ae/20231120/أهالي-درنة-الناجين-من-إعصار-دانيال-يستأنفون-صيانة-بيوتهم-صور-وفيديو-1083328563.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

قائد الجيش الليبي يبحث مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان تطورات إعمار درنة

18:36 GMT 21.11.2023
© Sputnikالقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
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بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، تطورات إعمار مدينة درنة، مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.
وقال الجيش الليبي في بيان إن اللقاء الذي عُقد اليوم بمدينة بنغازي تضمن مناقشة آخر المُستجدات المحلية.
واطلع حفتر، على الخطوات التنفيذية لصندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر جراء إعصار دانيال المُدمر، وسير العمل في تلك المناطق. حسب البيان.
وأضاف البيان، أنه تمت مناقشة سير العمل لمشاريع لجنة إعادة الإعمار في مدينة بنغازي وباقي المدن الليبية.
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
أهالي درنة الناجين من إعصار "دانيال" يستأنفون صيانة بيوتهم... صور وفيديو
أمس, 17:49 GMT
ووفقا للبيان، أكد حفتر خلال اللقاء أهمية تسليم المشاريع المُنجزة في موعدها المُحدد، وضرورة متابعة باقي المشاريع في كل المدن المُستهدفة من إعادة الإعمار.
يذكر أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
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